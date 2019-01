L’FC Andorra de Piqué s’estrena contra l’EFAC Almacelles

L’EFAC Almacelles rep avui a les 12 hores al nou FC Andorra, el recent estrenat projecte de Gerard Piqué després que aquest, a través de la seva empresa Kosmos, s’hagi convertit en el màxim inversor del club. Per aquest motiu, el partit, ajornat pels compromisos internacionals del club tricolor, tindrà un ressò mediàtic important i totes les mirades centrades. Serà el principi d’una època, el primer capítol d’una història que avui es comença a escriure i el primer pas d’un conjunt que apunta a ascendir al cel.

En aquest sentit, el jugador tricolor, Ludovic Clemente, va explicar ahir en la roda de premsa prèvia al duel que «estem molt il·lusionats amb el nou projecte» i «amb la gent que ha vingut perquè ens donarà molta experiència per gestionar aquest canvi». Així mateix, va destacar que «és una pena per la gent que ha marxat» encara que «això no deixa de ser futbol».

Pel que fa als objectius, va assegurar que «està clar que l’objectiu és pujar» però que «hem d’anar partit a partit». «No és fàcil gestionar el nou objectiu, a poc a poc els que estàvem aquí anirem canviant el xip, però no hi ha pressió», afegia. El més important és «guanyar a Almacelles i anar cap endavant», un rival que «defensivament només porta dotze gols en tota la temporada» i que juga «el primer de l’any, davant la seva afició, voldran guanyar-nos després de tot el rebombori». De moment, l’equip ja entrena un dia més a la setmana.

A més, va considerar que els tècnics Gabri i Jorquera «des del primer dia han estat molt propers, mentalitzant-nos del que volen de nosaltres i ens ajuden en tot». «Es nota on han jugat i això afavoreix la dinàmica del grup», reiterava.

Cinc dels nous fitxatges poden debutar avui

L’FC Andorra va fer oficial ahir els fitxatges d’Oriol Dot, Claudi Bové, Fede Bessone, Adrià Vilanova i Ernest Forgas abans del partit contra l’EFAC Almacelles. Els fitxatges se sumen a Ferran Tacón i Rubén Bover, que ja han jugat alguns partits amb el club tricolor.

Andrés Jantus i Joan Cervós, a l’hora de tancament d’aquesta edició, encara no tenien les fitxes a punt i per tant, no podran debutar avui.