El SEP lamenta que el Govern reprengui l’edicte anul·lat «unilateralment»

El SEP es va assabentar sobre com el Govern reprendrà l’edicte anul·lat per a docents pels mitjans de comunicació, va afirmar ahir el president del sindicat, David Garcia. El ministre d’Educació i Ensenyament Superior, Eric Jover, va explicar dijous en una compareixença que el concurs es repetirà en les pròximes setmanes. Es convocaran 13 de les 20 places originals, ja que amb anteriors edictes se n’havien cobert set, i serà un procés tancat amb les 37 persones que havien estat admeses a les proves professionals. «És una decisió unilateral del Govern, que no ha comptat amb el sindicat», va afirmar.



L’Executiu obeirà la sentència del Tribunal Superior que posteriorment va ratificar el Constitucional i Garcia va mostrar-se satisfet per aquest punt perquè «el procés judicial ha sigut llarguíssim», va dir. Tot i això, creu que haurien de ser els afectats els que decideixin com i quan reprendre el procés. «Alguns no estan d’acord en haver de passar de nou pel procés de selecció i es plantegen posar un nou recurs», va anunciar.



Respecte a la disfunció que va originar la impugnació per part d’un professor, i que el ministre va explicar que consistia en no haver comunicat els candidats qui els avaluaria, el president del SEP també va lamentar la «falta de previsió, planificació i organització» del comitè de selecció del Ministeri de Funció Pública. «Els candidats sempre han de saber per qui serà examinat, no pot ser que el comitè hagi de delegar en altres persones per qualsevol raó, inclús per malaltia, i que no ho comuniqui als interessats», va argumentar, posant l’accent en el «conflicte d’interessos» que això pot generar.



El sindicalista tampoc considera «normal» que aquest comitè «no solgui ser suficient per gestionar tot el procés», tal com va assenyalar Jover. En aquest sentit, Garcia va reiterar la necessitat d’incloure representants sindicals en els processos de selecció, tal com passa en altres països, amb la finalitat «d’observar» i «detectar possibles errors». La proposta ha estat traslladada al Govern, que està estudiant la seva implementació.

Antiguitat garantida

Fonts del Govern van garantir ahir a aquest mitjà que els professors damnificats podran acumular els tres anys d’antiguitat que sumen fins al dia d’avui i, per tant, cobrar els triennis actuals, un extrem que el sindicat posava en dubte. La llei de Funció Pública, que es troba en tràmit parlamentari, permetrà computar els anys d’experiència professional.

Convidat a la reunió

Respecte a la «reunió directa» que Jover va anunciar que el ministeri mantindrà la setmana que ve amb els docents perjudicats i els representats sindicals, fonts del Govern van insistir que «el SEP sempre és convidat». Garcia, però, va dir ahir que no li consta aquesta trobada. Sí que es manté la reunió del sindicat amb els afectats i els advocats per acabar d’estudiar el cas i decidir les accions a emprendre.