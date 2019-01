Postposades les obres a Sant Climent de Pal fins al març

Les obres previstes per reparar i consolidar la clau de volta de la nau de l’església romànica de Sant Climent de Pal hauran d’esperar fins a la pròxima primavera, després que el passat mes d’octubre la licitació per a reparar «l’esquerda longitudinal» detectada quedés deserta. Malgrat això, el Ministeri de Cultura va assegurar que l’imperfecte detectat al temple «no ha tingut cap mena de comportament evolutiu i es tracta d’una patologia passiva. Per aquest motiu, està previst replantejar el projecte i executar-lo durant la primavera del 2019», van informar les fonts governamentals.



El pressupost per consolidar la volta de canó de l’església es va estimar en 12.000 euros i quan els tècnics van obrir les ofertes presentades per tres empreses van trobar que una constituïa una «alça desproporcionada» i les altres dues es trobaven en situació de «baixa temerària».

Per tant, segons va explicar el Ministeri de Cultura, «d’acord amb les disposicions previstes en el mateix plec de bases, es va proposar desestimar les ofertes i declarar deserta la licitació d’aquest projecte».



L’església de Sant Climent de Pal es va construir entre els segles XI i XII i encara conserva alguns dels seus paraments originals, encara que presenta diverses intervencions posteriors a la data de construcció, que daten del segle XVII, XVIII i, fins i tot, en el cas del porxo d’accés, del segle XX. El campanar sí que és d’estil romànic, concretament llombard.