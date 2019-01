Camp defensa Budzaku i ataca les preguntes fetes per PS i SDP

A més, des de l’Executiu també es posa en relleu el fet que mentre l’actual gerent pot detallar sempre el motiu dels seus viatges, en el cas d’Andrés, en la majoria d’ocasions, no està justificat.

En aquest sentit, la resposta de Camp deixa clar que «les despeses en viatges i desplaçaments són les justes i necessàries» en relació a la tasca encomanada. I aquí el ministre aprofita per comprar la situació actual amb la despesa de l’anterior gerent d’Andorra Turisme, Àlex Andrés, que va actuar durant el govern socialdemòcrata i amb López com a membre del consell d’administració de la parapública. Així, es recull que la despesa mitjana anual de Budzaku és de 7.380 euros (la més elevada va ser el 2013 amb 12.307 euros), mentre que Andrés, va gastar 16.964 euros el 2010 i 11.077 euros els set mesos del 2011 que va ocupar el càrrec.

El Govern s’ha fet seva la dita que diu que la millor defensa és un bon atac i ho ha posat en pràctica en la resposta parlamentària que el ministre de Turisme, Francesc Camp, fa a les preguntes dels conseller general del PS, Pere López, sobre les despeses del gerent d’Andorra Turisme, Betim Budzaku, en matèria de desplaçaments i dietes. Al final de la resposta es fa un apunt en el qual es qüestiona la tasca de control tant del PS com d’SDP pel que fa al seu interès en la feina de Budzaku: «Intuïm que aquestes preguntes només obeeixen a una voluntat clara de posar en entredit la gestió duta a terme pel senyor Budzaku al capdavant d’Andorra Turisme, una gestió avalada pel creixement que el sector turístic ha experimentat des de la seva incorporació el 2011», es manifesta.

Per El Periòdic

