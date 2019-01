Gutiérrez no passa de la 39a plaça a Flachau

Mireia Gutiérrez va disputar ahir una nova prova de la Copa del Món d’eslàlom femení. La cita era a Flachau, a Àustria, on l’andorrana va ser finalment 39a. Partia amb el dorsal 39 i va començar la seva posada en escena a 1,99 de la primera posició que la deixava en la 33a posició del primer punt intermedi.

En el segon passava a 4,51 en la 34a posició i a la meta tancava la seva participació amb la 33a plaça provisional, amb un temps total de 1.02,02, a 5, 8 del millor crono de la mànega.

La pròxima cita de la Copa del Món femenina és a Maribor, Eslovènia, tel 2 de febrer.

Per altra banda, ahir es van disputar dos gegants CIT, un masculí i un de femení, per als equips de la Federació Andorrana d’Esquí. La cita era a Passo San Pellegrino, Itàlia, però finalment va ser a l’estació d’Alpe Lusia Moena, on les carreres van estar marcades per una altíssima participació que van fer molt llarga la competició, a més a una pista on es va acabar marcant molt el traçat.

Al gegant femení, Carla Mijares va ser 21a, amb un crono de 2.23,64. La prova la va guanyar la italiana Laura Rota, amb un temps de 2.16,14, que va vèncer amb més de dos segons i mig respecte a la segona classificada. Això va impedir fer uns bons punts FIS a la resta de competidores. Per la seva part, Jessica Núñez va quedar fora.

Al gegant masculí es va imposar l’austríac Clemens Baumann amb un crono de 2.13,88 en una cursa en què Bartumeu Gabriel va ser 15è, amb 2.16,36. Gabriel va agafar el top 30 en la primera mànega amb el dorsal 85, i a més va confirmar els 48 punts FIS.

Així mateix, Quim Rodríguez va acabar 22è, amb un temps de 2.17,42. A més, Robert Ferrari va ser 74è sortint el 170, amb un temps final de 2.22,96 per marcar 94 punts FIS.

Per la seva part, Xavi Cornella, Albert Torres i Roger Bartumeu van quedar fora a la primera mànega, mentre que Ty Acosta es va sortir a la segona. Avui es disputen dos altres gegants.

Pel que fa al gegant FIS de La Thuile, Àxel Esteve va acabar 14è, amb un temps de 2.04,45, a 3,15 respecte al vencedor, el francès Alexis Brondex, que va fer un temps de 2.01,30. Àlex Rius i Xavi Salvadores no van poder acabar la prova.