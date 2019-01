Camp insta els partits a concretar quina és la seva alternativa al circ

El director general d’Andorra Turisme, Betim Budzaku, ahir va defensar fermament la continuïtat del Cirque du Soleil ara que amb l’espectacle Rebel finalitza el darrer contracte signat amb la companyia canadenca. «Aquí hi havia un projecte inicial de fer coses diferents durant l’estiu i el del circ és un projecte tangible i una garantia de funcionament en el futur», va manifestar el gerent. De tota manera, la decisió no està a les seves mans perquè dependrà del consell d’administració que sorgeixi del Govern que es constitueixi després de les eleccions generals de la propera primavera.

El ministre de Turisme, Francesc Camp, va recordar que des que es va programar el primer espectacle del Cirque du Soleil l’any 2013 no ha parat de rebre crítiques contínues per part de l’oposició. Per això, va suggerir als partits polítics que en els programes electorals es pronunciïn sobre la qüestió. «Jo espero que DA defensi la seva continuïtat; els que no la desitgin, que expliquin quina és la seva alternativa al circ», va instar Camp a la competència.

De fet, Budzaku va assegurar que «el Cirque du Soleil és una garantia de qualitat» i va insistir en els beneficis d’associar la Marca Andorra a aquesta companyia artística de referència internacional. «Al final, l’espectacle serveix perquè vingui més gent a visitar el Principat, i dels més de 100.000 espectadors que vam rebre l’any passat sabem que aproximadament un 80% eren de fora», de seguida va afegir el gerent d’Andorra Turisme tot recordant que es tracta d’un espectacle «exclusiu, únic i gratuït».

Ara bé, si es decideix donar continuïtat al projecte del Cirque du Soleil, Camp ja va alertar que haurà de ser una de les prioritats del nou Govern perquè hi haurà poc marge de temps per negociar un nou contracte. «Tindran uns sis mesos, fins a finals d’any, però cal saber que és molt dur negociar amb la companyia canadenca i que cada vegada és com començar de nou; tot i que ara ja hi ha un històric de relació», va matisar el ministre de Turisme.

El nou recinte, en dubte

De tota manera, si hi ha un nou espectacle, també caldrà acordar-ne la ubicació. Des de l’any passat, el Govern treballa en un projecte per crear un recinte multifuncional que pugui acollir actuacions com les del Cirque du Soleil i d’altres de gran magnitud, però precisament ahir Budzaku va especificar que ara per ara es troba «en stand by». De fet, el projecte no està pressupostat ni té una ubicació definida. Aquest últim aspecte, no obstant, és el que pot arribar a generar més controvèrsia, ja que totes les parròquies estan interessades a acollir aquest espai per obtenir uns beneficis que de moment s’emporta en gran part la capital.