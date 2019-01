Interceptats 1.000 paquets de tabac a l’Alt Urgell

La Guàrdia Civil va interceptar a Asnurri, a l’Alt Urgell, un miler de paquets de tabac de la marca Austin valorats en 4.000 euros provinents d’Andorra. Els fets van ocórrer la tarda del 5 de gener, quan la policia va aturar un vehicle, un Nissan Patrol de matrícula espanyola, en un control fiscal. L’home, de 32 anys, nacionalitat portuguesa i, segons van informar fonts del cos a aquest rotatiu, resident al Principat, «va admetre» que duia tabac dins d’una bossa d’esport. Els agents, però, «van sospitar en veure’l molt nerviós», van fer un registre més acurat del cotxe i en un doble fons van trobar una gran quantitat de paquets.



La Benemèrita considera aquesta troballa «la primera aprehensió important» de tabac de contraban del 2019. Però en tractar-se d’un comís amb un valor de menys a 10.000 euros, no és un delicte de contraban, sinó una infracció administrativa. Per això, el resident no va ser detingut. El gènere confiscat i el vehicle intervingut estan dipositats en les dependències policials.