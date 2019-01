Virtus Unita critica el «descontrol general» de l’Executiu

El grup d’opinió Virtus Unita va emetre ahir un nou comunicat. En aquesta ocasió critica «el descontrol general, sense ordre ni concert» del Govern de DA dels últims vuit anys i assegura que comporta l’apropament a un «perillós precipici».



El col·lectiu posa l’accent en la despesa mèdica, la davallada del consum, l’increment de contractacions de treballadors públics i de l’endeutament per càpita. D’una banda, denuncia el «creixement d’un 67% dels funcionaris eventuals en set anys i d’un 53% dels agents de l’administració de caràcter indefinit». En aquest sentit, considera que aquest «sobredimencionament» és «difícil de justificar» i demana al Govern que l’aturi per no arribar a una «situació crítica i irresoluble». El grup també denunciar «l’overbooking» de personal que «sembla produir-se al Centre Penitenciari». De l’altra, jutja que l’endeutament dels habitants hagi augmentat en 520 euros per persona des del 2010 fins a l’actualitat.



Virtus Unita, com en altres textos, considera que l’Executiu ha ignorat «sovint» les realitats del país i que les dues legislatures comandades per Toni Martí han estat «immerses en controvèrsies, improvisacions i contradiccions».