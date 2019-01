Caldea tanca l’any 2018 creixent i assoleix 403.000 visitants

Caldea va informar ahir que ha tancat el 2018 amb un lleuger increment de clients respecte del 2017, tornant a superar la barrera dels 400.000 visitants en un any. Així, durant el 2018 es van registrar un total de 403.008 visitants que ha permès, també, millorar els ingressos obtinguts. El centre haurà tancat l’exercici amb un resultat que s’acosta als 3,5 milions d’euros en positiu. Segons es va informar mitjançant un comunicat, el 18% dels clients han optat per Inúu, mentre que el 82% restant han accedit al termolúdic.

Per mesos, cal destacar que al març es va registrar un creixement del 40% de la freqüentació, amb 44.984 persones enfront de les 32.143 del 2017. Fonts del centre van destacar que malgrat que la tardor havia començat incerta, finalment va ser «molt exitosa», registrant afluències molt elevades durant el pont del Pilar, el de la Puríssima i fins i tot les vacances de Nadal. Una situació que expliquen pel fet que les estacions funcionaven a mig gas i per tant, molts turistes que van decidir quedar-se a les parròquies centrals van escollir l’spa termal com a opció d’oci. De fet, es van arribar a registrar dies de rècord superant els 3.000 visitants per dia pel pont de la Puríssima.



Quant a l’estiu, l’agost es torna a confirmar com el principal més per a la companyia tant en termes de freqüentació com d’ingressos. Es van rebre 50.075 clients, una xifra, però, que representa un 6% menys que la registrada durant l’agost del 2017. Aquest canvi de tendència s’atribueix al ressorgiment de destins més llunyans del Mediterrani que han aconseguit deixar enrere les seves crisis politicoeconòmiques, com és el cas de Grècia, que ha aconseguit creixements de dos dígits pel que fa a l’arribada de turistes.



Una situació que no ha estat exclusiva del Principat, sinó que també s’ha viscut en destins de costa del país veí del sud. Des del centre es va explicar que es considera que s’ha perdut un client «prestat», de manera que s’ha tornat a les xifres més convencionals que es registraven durant els mesos d’estiu.



Amb tot, des de la direcció es valoren «molt positivament» els resultats que es consideren fruit de la consistència en l’estratègia comercial i de màrqueting, així com de la implementació de millores tecnològiques al centre.