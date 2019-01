Els sindicats i Podem s'afegeixen a la protesta del 16 de gener

La protesta convocada pel Sindicat de l’Ensenyament Públic (SEP) per a dimecres 16 a la plaça on s’havia de construir The Cloud guanya adeptes. D’aquesta manera, la Unió Sindical d’Andorra (USdA) i Podem ja han manifestat que donen suport a aquesta acció. Des del Sindicat de Personal Adscrit a l’Administració General (Sipaag) s’ha de debatre en l’assemblea extraordinària de dimarts que ve si es dona recolzament a aquesta protesta tot i que “a priori”, tal com ha comentat el seu president, Lluís Anguita, sembla que sí que hi serà.



Des de l’USdA es posa en relleu que “mai la classe treballadora havia rebut un atac de tal magnitud per part de la classe política dominant” i que per aquest motiu fan una crida perquè la gent es concentri en el que qualifiquen com a “acte més important des de la Constitució”. El sindicat demana que la gent vagi vestida de negre i amb una espelma o ciri ja que es procedirà a “enterrar la democràcia i la classe mitjana andorrana”. En aquest sentit, lamenten que després de l’aprovació de les lleis socials i laborals, “coaccionen qualsevol convocatòria de vaga” ja que recorden que caldrà el 50% dels afiliats al col·lectiu convocant. “En canvi, amb un 35% de l’electorat es pot obtenir una majoria absoluta al Consell General i per tant enterrar la societat i la classe mitjana”, afegeixen.



Pel que fa a Podem, Joan Seguí ha destacat que també se sumen a aquesta protesta i que a més seran “part activa”, fent una crida perquè hi hagi molta participació. Pel que fa a la protesta, en concret, sobre la llei de la funció pública, destaca que amb el fet que els treballadors públics deixin de ser funcionaris es “rebaixa la qualitat” la qual cosa afegida a d’altres canvis, com per exemple el fet que ja no es cobrin triennis, el que provoca és que hi hagi un “deteriorament del treballador de la funció pública”. En aquest sentit, creu que durant els anys de governs demòcrates “s’ha mirat de fer mal als funcionaris”.



Quant a la nova regulació sobre la vaga, ha destacat que es tracta d’una llei que el que vol és “posar pals a les rodes”, ja que fa “molt complicat” que es puguin convocar vagues. Amb això, diu, el que s’aconsegueix és tornar a un sistema “arcaic, feudal”.



Seguí manifesta que esperen que la protesta sigui “exitosa” i espera que hi hagi molta participació ja que es tracta de qüestions que “afecten tothom”.



Des del Sipaag, Anguita ha lamentat que l’acció que es volia fer el dia 17, fins i tot amb algunes hores de vaga, no es pugui materialitzar arran de la nova llei que regula aquest dret. Insisteix, a més, que la llei de la funció pública “afecta tothom” i remarca que se’n deriven “coses molt dolentes” per als treballadors públics i, per extensió, per a la ciutadania en general, ja que, per exemple, “es dona peu a privatitzar serveis”.