Oliveras, 45è al descens de la Copa d’Europa de Wengen

Les fortes ratxes de vent que s’estan produint aquests dies als Pirineus van provocar que s’haguessin de suspendre les rondes classificatòries de la Copa del Món d’slopestyle de Font Romeu (França), on havia de prendre-hi part Carles Aguareles. El programa de competició es trasllada a avui.

D’altra banda, l’esquiador nacional millor classificat al segon eslàlom de categoria FIS a Gressoney (Itàlia) va ser Àlex Rius, que signava l’11a plaça amb un crono d’1.48,72. Àxel Esteve i Xavi Salvadores van quedar eliminats a la primera mànega al sortir-se del traçat. Van ser dos dels molts abandonaments que es van produir, ja que només van completar la prova 43 corredors. El vencedor va ser el suec Dan Axel Grahn amb un temps d’1.45,86. El van seguir el seu compatriota Gustav Lundbaeck (1.45,89) i l’italià Pietro Canzio (146,07). Max Tissot, tènic de la Federació Andorrana d’Esquí, destacava que «el resultat és una mica millor» que a la primera cursa, celebrada dijous. De Rius assenyalava que va realitzar «un esquí correcte en la primera mànega, i en la segona està millor, però comet massa errades per pretendre fer quelcom millor».

L’estació suïssa de Wengen acollia ahir el primer descens de la Copa d’Europa. Dels dos andorrans que hi prenien part, Marc Oliveras va ser el més destacat, finalitzant a la 45a posició.

Per El Periòdic

