Un estel enmig dels Pirineus

«Aquesta obra abstracta es pot interpretar com la gran serralada dels Pirineus i l’estel que hi ha just a sobre, concretament a la part centreoriental, representa Andorra», va detallar davant d’amics i companys l’artista de la Seu d’Urgell, Joan Ganyet, tot mostrant la fotografia que ha volgut donar al Consell General com «un homenatge sincer, humil i directe al poble andorrà».

Segons Ganyet, que va assegurar sentir-se una persona del Pirineu, hi ha dues raons que expliquen que l’estel sigui Andorra: «La primera, que quan sobrevolem la serralada a 10.000 metres d’alçada en avió, el Principat és l’únic que es veu; la segona, que aquestes petites valls del Pirineu són protagonistes d’un miracle de la història perquè han aconseguit convertir-se en una illa de prosperitat i inclús arribar a tenir un lloc a les Nacions Unides».

El síndic general manifesta el seu agraïment per la donació de l’artista, i amic, alturgellenc

El síndic general, Vicenç Mateu, va expressar la seva alegria per haver rebut aquest obsequi de l’artista alturgellenc a qui considera un amic. «Nosaltres acollim aquesta donació amb molt de grat i, a més, hem d’inscriure-la com un esdeveniment més en el context del 600 aniversari del Consell General i també encara del 25è aniversari de la Constitució», va manifestar Mateu tot recordant que en les properes setmanes i mesos hi haurà molts més actes de commemoració.

Nova etapa com a fotògraf

Després d’una llarga trajectòria com a polític, en què ha ocupat diversos càrrecs institucionals d’entre els quals destaquen els anys com a alcalde de la Seu d’Urgell, «ara en Joan ens ha sorprès amb el vessant de fotògraf», va posar de relleu el síndic general. «De fet, m’explicava que abans que sortís el Sol ja marxava de casa per anar a captar imatges», va compartir Mateu amb tots els assistents a l’acte de presentació de la fotografia.

De tota manera, aquesta concreta que Ganyet ha decidit donar a Andorra va trobar-la en el seu viatge per visitar els murs de les ciutats històriques del Mediterrani, com Venècia, Roma, Dubrovnik, Atenes... «Circulant per aquestes ciutats, vaig veure en una paret aquesta composició i immediatament vaig pensar en el Pirineu i l’estrella que hi havia a dins em va semblar que havia de ser Andorra», va relatar l’artista.«I creu que tothom hi veurà fàcilment el mateix? L’art no s’ha de racionalitzar, perquè sobretot afecta les emocions, però jo crec que la gent hi pot veure muntanyes i que també es preguntarà què és aquesta estrella. De fet, és molt probable que un conjunt de ciutadans considerin que és la seva vall, en especial els andorrans», va dir Ganyet del tot convençut. Sense anar més lluny, ahir mateix ja va poder apreciar la bona rebuda de la seva obra entre les desenes de persones que van assistir a l’acte del Consell General.