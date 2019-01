El nou Andorra suma la primera victòria contra el Viladecans (0-1)

Els resultats ja comencen a arribar i ahir, l’FC Andorra, el nou projecte de Gerard Piqué, va aconseguir la seva primera victòria. Ho va fer davant del Viladecans, un equip que encara no havia conegut la derrota a domicili però finalment, gràcies a les actuacions del recentment fitxat porter Nico Ratti i d’Ernest Forgas, que va aconseguir l’únic gol del partit.

Era un duel transcendental, absolutament mediàtic i amb molta més premsa de l’habitual , en el qual els tricolor van fer un importantíssim pas davant d’uns dels equips de la part alta en una jornada marcada per les polèmiques paraules del seu entrenador, Raúl Paje, que va assegurar la setmana passada que el nou projecte del central blaugrana «adulterava la competició» . Però les seves declaracions no es van quedar allí i, ahir, després del matx, va tornar a esclatar: «Si aquest equip hagués vingut fa 15 dies, aquí no guanya, Piqué hauria d’haver agafat el Reus, però potser hi ha algun detall que no controlem o històries que hi ha Andorra, que jo no ho sé». Així mateix, a més de Ratti, també van debutar Joan Cervós i Andrés Jantus.

D’aquesta manera, el partit va començar amb una primera meitat on els visitants van tenir més possessió però en la qual el Viladecans va gaudir de moltíssimes ocasions, que van obligar a Ratti a intervenir. La primera oportunitat clara va arribar per part dels viladecanencs, quan Daniel Matallin va fer un xut potent, ras, al pal esquerre que Ratti va desviar fora de porteria. Aquesta era només la primera intervenció, ja que, poc després treia una pilota de sota pals i salvava dues oportunitats després d’un córner dels locals, el primer, un gol quasi olímpic. Així mateix, Ratti va haver de fer front als ensurts que va provocar Ivan García.

Amb un empat a zero a la mitja part, els andorrans van haver de fer feina i en el segon temps, fent més mèrits que el conjunt de Paje, van tenir més oportunitats i al minut 59, Forgas va rematar al segon pal una centrada que l’internacional Cervós feia des de la banda esquerra, després d’una passada de Jordi Betriu. Era la primera ocasió clara, després que Ratti evités més d’una vegada l’1 a 0.

Després, els locals van augmentar el ritme però no van poder ni tan sols sumar l’empat. De fet, García ho va intentar poc després però Ratti va tornar a estar providencial, igual que uns minuts després, quan Roberto Ochoa va efectuar una passada a Ivan Peralta i aquest va marxar contra el porter argentí, que va saber sortir a la perfecció per blocar-li el pas. Ara, amb 24 punts a la classificació els de Gabri García se situen a nou punts de la plaça que els donaria dret a jugar el play-off d’ascens i a 14 del primer lloc, el de l’ascens directe. Aquest va ser un duel que Piqué no va poder presenciar personalment però que va seguir per streaming. Al final del matx, el mateix jugador va felicitar a l’equip a través de Twitter.

Gabri García: «El projecte no és de sis mesos»

L’entrenador de l’FC Andorra, Gabri García, va explicar ahir que «la valoració és positiva» i que «era una victòria que necessitàvem per com estem treballant, ja que és un camp molt difícil».

Així mateix, va recordar que «ha estat el partit esperat, amb el control que esperàvem de la pilota» i que «és un camp petit amb pocs espais». «Hem portat el pes del partit però hem patit amb els córners del Viladecans, hem fet un matx molt seriós defensivament i sobretot, després del gol, l’equip ha patit molt», reiterava.

Pel que fa al futur del conjunt, va indicar que «dir que hem pujat al tren de l’ascens és relatiu» però va desitjar que «tant de bo puguem retallar». «Hi ha punts per davant però és difícil perquè el dèficit de punts hi és», sentenciava.

També va parlar Gerard Piqué i va assegurar que no creu que «aquest projecte el descentri» perquè «és una persona que medita molt les coses i aquesta també ho ha fet, per suposat». «No és només ell qui està al darrere d’aquest projecte, ja que hi ha més gent i per tant, ell delega a persones totalment preparades», asseverava i afirmava que «mai s’ha descentrat i aquest cop tampoc ho farà».

«Volem fer un equip que competeixi a tots els partits, volem intentar l’ascens i el lluitarem però el projecte no és només d’aquests sis mesos, té un llarg recorregut, anem partit a partit», concloïa.