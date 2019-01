Andorra la Vella tanca el 2018 amb 113 comerços nous

L’any 2018 que deixem enrere confirma la tendència de fort creixement en el balanç d’obertura de comerços que es va iniciar el 2016, segons informa el comú d'Andorra la Vella en un comunicat. Entre gener i desembre es van registrar a la parròquia 322 obertures comercials i 209 tancaments, el que deixa un saldo positiu de 113 nous negocis. En finalitzar l’any, doncs, Andorra la Vella disposava de 3.444 comerços, un 3,3% més que el 2017.



Els carrers on més altes de negocis s’han registrat i on el balanç entre altes i baixes és més positiu són l’avinguda Príncep Benlloch (amb 15 nous negocis), la carretera de la Comella (+14) i el carrer Prat de la Creu (+12). Per sectors d’activitat, cal remarcar l’augment de negocis de l’àmbit del comerç (43 noves obertures), els relacionats amb l’assessorament (amb un increment de 30 nous establiments, dels quals 14 són de l’àmbit de l’arquitectura davant l’obligació establerta pel Govern el 2018 de donar-se d’alta al Registre de Comerç als professionals del sector), l’oci (+13), i l’hoteleria i la restauració (+9).



Si analitzem la darrera dècada, s'observa que la primera meitat presentava un balanç negatiu, una tendència que va començar a capgirar- se tímidament a partir del sisè any (2013) i que s’ha consolidat fortament els darrers tres anys. Després de cinc anys consecutius en què les baixes comercials superaven les obertures de nous negocis (2008-2012), la tendència va començar a invertir-se el 2013 amb una tímida recuperació consolidada del 2016 en endavant. Així, el 2013 Andorra la Vella va sumar 55 nous establiments, l’any següent va créixer en 75 i el 2015, en 85. A partir del 2016, el percentatge de negocis nous va augmentar més d’un 55% fins als 132, el 2017 l’increment va ser de 127 comerços, mentre que el 2018 n’ha guanyat 113 de nous.