Augment de les exportacions i les importacions

Segons les dades facilitades aquest dilluns pel departament d'Estadística, les importacions de béns durant el mes de desembre han sumat 110,51 milions d’euros, amb una variació negativa del 4,5% respecte al mes de desembre de l’any anterior. Sense el capítol energia, la variació de les importacions és d’un -5,3%. Pel que fa a l’acumulat de l’any 2018, les importacions han tingut un valor de 1.368,60 milions d’euros, la qual cosa representa una variació percentual del 4,7% respecte a l’acumulat de l’any 2017. Tenen una variació positiva destacada els grups de construcció amb un 41,2%, i begudes i tabac amb un 12,3%. Per contra, té una variació negativa destacada el grup joieria amb un 34,3%.

Per El Periòdic

