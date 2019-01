Primer maltractador sentenciat a seguir el programa de rehabilitació

Dels 15 homes implicats en casos de violència de gènere que actualment participen en el programa d’atenció per a la promoció de les relacions no violentes, només un ha estat derivat per ordre d’un batlle. Es tracta de la primera sentència que obliga a un maltractador a participar en aquest programa de rehabilitació des que es va posar en marxa l’any passat. De la resta de participants, dos van ser derivats des del Protocol d’Actuació en Casos d’Infants en Perill (Pacip) i la resta, és a dir, la majoria, ho van fer de forma voluntària.



La cap d’àrea d’Igualtat, Mireia Porras, va explicar el mes d’octubre passat que el programa està «destinat a homes que exerceixen o han exercit algun tipus de violència envers les dones i que vulguin aturar-la, o iniciar un treball socioeducatiu sobre la seva masculinitat per canviar aquesta actitud». En aquell moment, sis homes assistien a les sessions, tots ells per voluntat pròpia, després que les seves parelles fossin ateses pel Servei d’Atenció a les Víctimes de Violència de Gènere (Savvg). Així, en només tres mesos el nombre de participants s’ha incrementat un 150%, passant de sis a 15, el què segons el ministre d’Afers Socials, Xavier Espot, demostra que el seguiment del programa està «plenament resolt» i només cal que batlles i magistrats «prenguin consciència». L’objectiu del ministeri, però, és que els homes que cometin abusos sexuals o actes constitutius de violència de gènere o demèstica acceptin sotmetre’s al programa sense imposicions judicials.



Respecte a l’edat dels maltractadors, Porras va assenyalar que no hi ha una franja limitada, si bé els homes que participen en el programa tenen «de 26 anys cap amunt».

Doble preocupació

D’altra banda, Espot va explicar ahir després de reunir-se amb la Comissió Nacional de Prevenció de la Violència de Gènere (Cnpvg) que s’han presentat nous protocols d’actuació específics per detectar aquesta mena de casos. El ministre es va mostrar especialment preocupat per la violència masclista entre els joves i per això, va dir, d’ara endavant s’incidirà en els centres escolars, en els punts joves de tots els comuns i en el Servei de Mediació. «Quan la violència de gènere té lloc en el col·lectiu jove és doblement preocupant: primer perquè és violència i segon perquè són les noves generacions les que han d’incorporar una mentalitat d’erradicació absoluta», va apuntar Espot. Aquesta xacra, va considerar, no serà fàcil d’eliminar, ja que encara queden «resquícies» de patrons discriminatoris per raó de sexe i serà qüestió de generacions resoldre-la.

Guia de col·laboració

Pel que fa als protocols específics que se segueixen al SAAS, el responsable d’Afers Socials va assegurar que són «molt precisos» i que estan «perfectament coberts». A més, va informar que s’ha creat una comissió de treball perquè, juntament amb la guia de col·laboració, «s’implementin en la quotidianitat» amb la màxima efectivitat possible. Fa uns mesos va sorgir la polèmica sobre l’atenció que va rebre a l’hospital una dona que havia denunciat una violació per part d’un membre del Cos de Bombers. Aleshores es va posar en dubte el protocol sanitari, però Espot va assegurar que aquest ja «ha quedat obsolet» i ara «tothom té molt clar quin és el circuit de derivació». Així mateix, la guia de col·laboració pretén annexar progressivament i de manera dinàmica un seguit de protocols d’actuació amb diferents institucions i serveis.

Formacions

Les professionals de l’àrea d’Igualtat van explicar al ministre totes les accions formatives que s’han dut a terme fins ara a una vuitantena de membres del Cos de Bombers, al personal docent de la Universitat d’Andorra i als advocats d’ofici del Col·legi d’Advocats. Pròximament, també s’implementaran cursos als treballadors del Col·legi de Psicòlegs, del Cos de Policia i de l’administració de Justícia i el Ministeri Fiscal amb l’objectiu que cada col·lectiu rebi els coneixements d’actuació específics de la seva branca.