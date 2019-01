Alguns comitès parroquials del PS demanen pactar amb SDP

El renaixement d’un pacte a tres bandes entre PS, L’A i Progressistes-SDP ha remogut de nou l’escenari polític. El primer acostament es va produir el passat dijous en una reunió entre liberals i progressistes. L’absència d’una de les parts, el PS, ja va fer malpensar a alguns sobre la voluntat real de pactar dels socialdemòcrates. De fet, ja va ser per les diferències entre López i Bartumeu que la proposta de pacte inicial promoguda pel president progressista no va tirar endavant. Segons fonts consultades, però, la pressió d’alguns comitès parroquials tant d’L’A com del PS haurien forçat els partits a reprendre les negociacions.



El cert és, però, que dilluns el líder socialdemòcrata afirmava que encara no tenia coneixement de com havia anat la trobada i que no es reuniria amb els seus companys de pacte fins la setmana vinent. La realitat és, però, que els liberals van informar del contingut de la reunió al PS el mateix dia de forma genèrica i dilluns de forma més detallada.

Fer prevaldre l’acord PS-L’A

Bartumeu intueix símptomes de «feblesa» en la coalició entre socialdemòcrates i liberals

Els primers entrebancs d’una unió a tres bandes encara té moltes incògnites. I és que ara per ara no hi ha cap proposta oficial sobre la taula i des de Progressistes-SDP ja s’ha assegurat que ells no mouran fitxa fins a conèixer els interessos dels seus possibles aliats. En aquest sentit, el president dels progressistes, Jaume Bartumeu, va assegurar ahir que la situació preelectoral segueix «igual» que abans de la reunió amb L’A. Per la seva banda, el cap de llista dels liberals, Jordi Gallardo, va deixar clar ahir que «no farem cap moviment que posi en perill l’acord que ja tenim amb el PS» i que la proposta que presentaran «estarà consensuada» amb els socialdemòcrates i, òbviament, «també caldrà veure si SDP si sent còmode».



De moment, Bartumeu va assegurar que encara no han rebut cap proposició. «Ni l’esperem, ja que no hi ha cap negociació sobre la taula», va reiterar. De fet, el president dels progressistes no es mostra convençut de la possible aliança i no amaga la «sorpresa» que li va generar la trucada dels liberals. «No deixa de ser paradoxal que una vegada s’ha fet una coalició entre PS i L’A que es considera guanyadora, ara, s’intenti ampliar-la. Potser és un signe de feblesa i no deixa de ser sorprenent», va manifestar.

Respostes a Espot

Pel que fa a les declaracions al Diari del ministre Espot en què afirmava que el pacte afavoria més al PS que no pas als liberals, Gallardo no va voler opinar. «Tothom fa els moviments i els contactes que considera oportuns», indicava. Tampoc ho va voler fer Bartumeu, tot afirmant que «no tinc per costum compartir els anàlisis polítics d’Espot i tampoc ho faré en aquesta ocasió».

Pressupost

El conseller general dels progressistes, Víctor Naudi, i el cap de llista a les eleccions generals, Josep Roig, van valorar ahir el projecte de pressupost del 2019 del Govern i que demà es tractarà al Consell amb el debat a l’esmena de la totalitat presentades per L’A i UL-ILM. Amb la certesa que cap de les dues prosperarà, SDP ha presentat, per la seva banda, 14 esmenes parcials al mateix text. «No és el pressupost que necessita Andorra perquè està molt lluny de donar resposta a les necessitats de la societat», va indicar Roig, que preveu un futur amb més endeutament. En aquest sentit, va vaticinar un «increment dels impostos per resoldre l’endeutament i el desequilibri financer que està generant DA un volum d’ingressos inflat i poc realista i un increment de la despesa que no coincideix amb la contenció que es va prometre i que considerem necessària».