L’FC Andorra vol apostar per un segon equip i potenciar la base

L’FC Andorra és un projecte a llarg termini i un dels plans de Gerard Piqué, que va comprar l’equip a través de la seva empresa Kosmos, és potenciar la base, creant equips de futbol formatiu i també tenir un segon equip. Per tant, el club no estarà limitat a un conjunt que estigui competint en una de les divisions més altes d’Espanya, sinó que tindrà també una base molt potent, un fet molt important per a l’entitat però que encara no està concretat.

Segons ha pogut saber EL PERIÒDIC, aquesta fase es troba en una situació embrionària i tot i que ja s’han mantingut algunes converses, de moment no hi ha cap pla en aquest àmbit a curt termini però el que està clar és que tindrà un important ADN blaugrana i, tal com va explicar Fede Bessone , jugador format a La Masia, «el projecte va més enllà del futbol». Aquest jugador serà l’encarregat, en un futur, de portar la coordinació del futbol base, sent, entre altres, entrenador, formant jugadors i, sobretot, persones.

Fede Bessone serà, en un futur, l’encarregat de portar la coordinació del futbol base i també formarà jugadors

«La idea és també treballar la base, ja que no només compten a mi en l’àmbit futbolístic, un dels meus motius per fitxar ha estat pensar en el meu futur després del futbol», assenyalava just després de fitxar per a l’entitat setmanes enrere. Així va afegir que «de cara a l’any vinent, haurem de veure quin serà el meu rol» i va recordar que «m’estic traient la titulació». «Vull poder compartir les experiències que he viscut, ajudar als nous, que és un fet que m’apassiona». «Si algú té la sort de viure d’alguna cosa que realment li agrada, no es considera un treball, perquè no és cap obligació», reiterava.

A més a més, aquesta futura base serà molt important per fer créixer el futbol nacional i, per tant, se’n veurà beneficiada les seleccions de les diferents categories del Principat.

Joan Piqué dirigirà el club

Per altra banda, el diari Sport va revelar ahir que el pare de Gerard Piqué, Joan Piqué, té tots els números per a convertir-se en el màxim executiu del club andorrà. En aquest context, el seu pare, un reconegut advocat, és qui l’ha acompanyat en moltes de les seves aventures empresarials.

Els extricolor arriben a la Lliga Nacional

Després que l’Inter d’Escaldes anunciés dilluns l’important fitxatge de Roger Nazzaro, que arribava provinent de l’FC Andorra, ahir la Unió Esportiva Santa Coloma va tancar els fitxatges d’Aaron Sánchez i de Roberto Carlos.

Aquests jugadors van ser donats de baixa del club tricolor després que l’entitat dirigida per Gerard Piqué es veiés obligada a alliberar fitxes per a poder fer la plantilla a la seva manera i assolir, així, l’ascens a tercera.

Per altra banda, l’FC Ordino va tancar ahir els fitxatges d’altres extricolors d’Eric de Pablos, Miki del Castillo i Miquel Torres.