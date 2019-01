Quinze empreses franceses mostren interès per projectes energètics

Fins a quinze empreses franceses estan interessades a desenvolupar projectes energètics al Principat. Aquest és el resultat que ha obtingut el grup de treball francoandorrà sobre la transició energètica després de les cinc reunions celebrades. «En un lapse de temps molt curt hem aconseguit definir un pla d’acció i materialitzar un compromís per treballar conjuntament en l’àmbit de la transició energètica», va ressaltar ahir la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, tot recordant que el grup de treball va sorgir de l’acord d’intencions signat el passat juliol durant la visita del secretari d’Estat francès de la Transició Ecològica i Solidària, Sébastien Lecornu.

Concretament, tres empreses s’han mostrat interessades a crear instal·lacions fotovoltaiques, dues en el sector de la hidroelectricitat, tres de biomassa i xarxes de calor, quatre de xarxes intel·ligents i dues més de les noves tecnologies en l’edificació. De fet, tal com va destacar la ministra i va reiterar l’ambaixadora de França, Jocelyne Caballero, l’objectiu és beneficiar-se del coneixement i l’experiència d’aquestes empreses i ajudar a desenvolupar el sector de la transició energètica a Andorra.

«Les empreses franceses han entès el mercat andorrà i hem volgut definir un manual de bones pràctiques per facilitar-los l’accés», va puntualitzar Caballero. Entre aquestes, hi ha obrir els projectes de grans infraestructures en matèria energètica a concursos internacionals, tot adaptant-los als terminis de licitació europeus i afegint-hi «una traducció de cortesia». Tot i així, Calvó va precisar que més enllà de l’àmbit públic interessa que sobretot prosperin els projectes d’àmbit privat, que compten amb totes les facilitats. D’ara i fins al juny, precisament, hi ha previstes diverses reunions tècniques per desenvolupar els projectes ja definits.

I malgrat que d’aquí uns mesos finalitzi la legislatura, la ministra de Medi Ambient ja va aclarir que «hi ha voluntat de continuïtat i el grup de treball no s’aturarà ni a nivell institucional ni tècnic». De fet, va anunciar que les reunions estan programades fins al mes de juny.