Van Beveren plora desconsoladament al dir adeu al Dakar a la penúltima etapa

El Ral·li Dakar finalitza avui. Ahir, a la penúltima etapa, el resident francès Adrien Van Beveren va vaure com la moto li deia prou a només 17 quilòmetres de meta. El van remolcar amb una corda fins l'arribada, però els organitzadors el van desqualificar. Sobre la sorra, on la Yamaha li havia dit prou, el pilot va plorar desconsoladament, en el segon any consecutiu que no pot finalitzar el raid sud-americà.