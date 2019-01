Andorra Sostenible incrementa el nombre d'usuaris

Andorra Sostenible (AS), organisme del ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat que promou les activitats d’educació i comunicació ambiental amb escolars i ciutadania, ha tancat l’any 2018 amb 8.801 usuaris atesos, xifra rècord que s’ha incrementat en un 13% en comparació amb l’any 2017.



Del total d’usuaris, un 89% (7.849) s’han encabit en el programa pedagògic, mentre que el 9% (760 usuaris) ha participat en les activitats que AS dinamitza amb motiu dels dies mundials del calendari de la sostenibilitat i el 2% restant se centra en consultes per via telefònica o correu electrònic.



Pel que fa al programa pedagògic d’AS, s’han realitzat 274 sessions de les activitats de l’oferta educativa permanent, que han arribat a un total de 5.571 alumnes de totes les edats i dels tres sistemes educatius. L’activitat amb més usuaris ha estat, amb 967, Connecta’t amb la biodiversitat, 619 alumnes han participat en visites guiades a instal·lacions ambientals (depuradores, deixalleries o cabines de control de la qualitat de l’aire), 1.284 han gaudit dels recursos educatius en préstec i 261 han visitat els recursos educatius digitals disponibles als webs d’AS i del departament de Medi Ambient i Sostenibilitat.



Seguint en l’àmbit escolar, 168 alumnes i docents han comptat amb l’assessorament pedagògic o han participat en activitats educatives a la carta, una línia de treball d’AS a la qual cada any recorren més escoles per tirar endavant iniciatives en matèria de sostenibilitat i medi ambient.



En referència a les activitats amb la ciutadania del calendari de la sostenibilitat, s’han registrat un total de 760 participants, destacant algunes com ara el Clean Up Day, la Setmana de la Mobilitat o la Setmana europea de prevenció de residus. Per altra banda, AS ha col·laborat, entre d’altres, amb els punts joves del país, amb la Federació Andorrana de Muntanyisme en termes de sostenibilitat focalitzats en la cursa d’esquí de muntanya Font Blanca o amb la celebració del Dia internacional de les muntanyes.



Pel que fa a comunicació digital, AS ha deixat d’operar al web www.escolaverda.ad i ha traslladat tota la informació a www.sostenibilitat.ad, que manté unes xifres similars en visites a les dels darrers anys; quant a les xarxes socials, s’han dinamitzat i han crescut en seguidors als tres perfis: Facebook, Twitter i Instagram.