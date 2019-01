Arriba la desitjada estrena de la selecció sub-19

Des del pròxim 22 de gener fins al dia 25 del mateix mes, la selecció sub-19 de futbol sala competirà a Kaunas, Lituània, en el torneig Pre-Europeu. Aquesta serà la primera competició internacional de l’equip i per tant, el seu debut en un enfrontament oficial. El primer matx serà contra Montenegro, després jugarà contra l’amfitriona, Lituània, i finalment, haurà de competir contra Grècia. En la convocatòria hi entren, com a porters, Màxim Pons, del juvenil del Sant Julià i Theo Gutiérrez, cadet del mateix equip. Pel que fa a jugadors, el seleccionador Moisès Gonçalves podrà comptar amb els jugadors del juvenil del Sant Julià, el capità Jordi Massana, Adrià Blat, Josep Antoni Segura, Adrià Guirao, Albert Trulla i Joel Vallverdú. Del cadet del Sant Julià estan convocats Hugo Rodrigues i Hugo Miguel Albino mentre que Roger de la Rosa, de l’ENFAF i Pol Estany, de l’FC Encamp, tanquen la convocatòria.

En aquest sentit, Gonçalves, va explicar ahir en la roda de premsa prèvia al torneig que serà «interessant» i que «estem il·lusionats amb l’oportunitat que suposa per aquests joves jugadors del país». Així mateix, va destacar que «la majoria de jugadors no arriben als 24» i que «hi ha cadets de primer any, ja que són bastant joves i seguim treballant pel futur de la selecció».

Pel que fa als rivals, va considerar que «Lituània parteix amb avantatge» i que «són rivals amb molt de físic», que «és precisament els nostres punts dèbils». Malgrat això, confia poder-ho contrarestar amb el fet que «tenim jugadors molt tècnics, a més de la il·lusió». Així mateix, va considerar que «Montenegro és el rival menys difícil». «Anem agafant experiència i acostumant-se, som un grup molt únic», afegia Massana.