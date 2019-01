La tercera via rebutja pactar amb DA i treballa per ser a les set parròquies

Els moviments preelectorals han agafat força els darrers dies a tots els grups polítics que tenen intenció de presentar-se a les properes eleccions generals. La tercera via no n’és una excepció i les últimes setmanes ha intensificat les converses amb possibles simpatitzants de totes les parròquies. La seva intenció, segons fonts de la formació, és intentar ser presents als set territoris.

Membres de la tercera via tenen clar que deixarien el projecte en cas d’un pacte amb DA

De moment sembla que les parròquies amb més probabilitat de comptar amb la seva llista són Escaldes i Andorra la Vella, més enllà de la que ja es dona per assegurada que és Sant Julià de Lòria. A més, però, les fonts asseguren que els acords estan ben encarats a Ordino i la Massana, malgrat que en aquesta darrera hi ha una forta divisió. La intenció és trobar un ampli suport dins de Ciutadans Compromesos, però el partit parroquial engloba diverses ideologies i perfils que van des dels més propers a la nova cara dels demòcrates, Xavier Espot, a simpatitzants dels liberals i també de la tercera via. A Encamp i Canillo la possibilitat de fer llista és més remota però també s’hi estan mantenint contactes per intentar trobar un suport prou ampli.



Sobre un possible pacte amb DA, els de Pintat no en volen ni sentir a parlar. De fet, diversos membres que donarien suport a la nova formació en diferents parròquies van afirmar ahir que en cas que s’arribés a un hipotètic pacte de l’estil que sigui amb els demòcrates deixarien el projecte. En aquesta línia recordaven que la iniciativa de crear una nova formació a nivell nacional després de la ruptura dels liberals era precisament crear una llista alternativa al partit que actualment governa i que, per tant, pactar amb ells seria incongruent. Per diverses persones que s’han adherit al projecte, de fet, allunyar-se de DA era i és l’única o la principal condició.

Una prova dels demòcrates

Les mateixes fonts van deixar clar que no han mantingut cap trobada amb els demòcrates per parlar d’un hipotètic pacte. Així responien a l’afirmació que va fer dimecres el secretari general de DA, Esteve Vidal, després de l’executiva del partit indicant que no descartaven pactar amb la tercera via. Per als seguidors de Pintat, l’afirmació de Vidal és «una prova» dels demòcrates per veure «com respira l’ambient» però en cap cas reflecteix la voluntat de la tercera via.



En les seves declaracions, Vidal matisava que perquè el pacte es pogués dur a terme les formacions que l’haurien de protagonitzar haurien de compartir «programes electorals, idees en conjunt i un model de país». El principal punt que separaria DA i la tercera via i que ja s’ha fet visible en diverses intervencions públiques és l’acord d’associació amb la Unió Europa. El grup que lidera Pintat ha sigut un dels principals crítics amb la gestió dels demòcrates pel que fa a les negociacions amb Brussel·les i, malgrat que no s’han erigit mai totalment en contra d’Europa, sí que és cert que s’han posicionat clarament en contra de l’acord que està liderant el Govern.