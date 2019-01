Baixa el nombre de persones a l'atur

El mes de desembre s'ha tancat amb 379 persones en recerca de feina, amb una variació negativa respecte al mes anterior del 5,0% (399 persones), i un 26,3% superior al mateix mes de l’any anterior (300 persones). El nombre de demandants en millora a final de mes és de 226 (223 el mes anterior), amb una variació mensual de l'1,3% i una variació negativa del 8,9% respecte al desembre de l'any 2017 (248 persones).

Pel que fa al nombre total de llocs de treball oferts a final de mes és de 1.254 (1.303 el mes anterior), amb una variació mensual negativa del 3,8% i una variació del -7,7% respecte al desembre de l'any 2017 (1.358 ofertes de treball). El nombre de persones beneficiàries de la prestació econòmica per desocupació involuntària decretada pel Govern és de tretze, cosa que representa un -40,9% respecte a les dades de desembre de l'any 2017 (22 persones).

Finalment, el mes s’han fet 28 contractacions mitjançant el Servei d’Ocupació, una via el Programa empresa inclusiva, cap mitjançant el PFCI (Programa de foment de la contractació indefinida de treballadors desocupats) i el PFOF (Programa per al foment de l’ocupació i la contractació), cap mitjançant el Programa de millora de l’ocupabilitat mitjançant el sector públic i també cap via el programa PFCF joves actius 16-21. Aquest mes 97 persones segueixen treballant pel programa de Govern, parapúbliques, comuns, societats parapúbliques i entitats sense afany de lucre, 18 persones segueixen treballant pels programes de foment i 5 al Programa de Foment de l’ocupació en zones geogràfiques allunyades. Les dades han estat facilitades pel departament d'Estadística del Govern.