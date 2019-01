Verdú opta per ser conservador i no s’operarà

Finalment, Joan Verdú, que pateix un trencament del lligament creuat anterior, no passarà per quiròfan per recuperar-se de la lesió. Aquesta decisió s’ha pres després de diverses consultes mèdiques i, segons va explicar la Federació Andorrana d’Esquí en un comunicat, l’esquiador «ha optat per un tractament conservador».

Moreno, 37a

Cande Moreno va disputar ahir el segon descens de la Copa d’Europa a Val di Fassa, on va ser 37a, amb un temps de 1.27,66, a 4,22 de la guanyadora, la italiana Nadia Delago, que va fer un crono de 1.23,44. Es va quedar a 0,85 de la 30a posició, és a dir, de puntuar.