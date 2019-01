Caballero vol que més andorrans estudiïn a França

Augmentar el número d'estudiants andorrans a França és el repte de l'ambaixadora d'aquest país Jocelyne Caballero. Després de la col·laboració entre els dos països en matèria de transició energètica i en els treballs de millora a les carreteres veïnes, el tercer àmbit és el de l'educació. És un dels objectius de l'ambaixadora, que considera aquest un aspecte clau "perquè les relacions siguin estables i duradores". Afegeix que "l'educació és clau en el futur dels dos països". El número d'estudiants que van a fer els estudis superiors a França ha anat en augment els darrers anys provinent del Lycée Comte de Foix, però, tenint en compte tots els sistemes educatius, el volum d’estudiants que van a França es queda baix. Els centres universitaris més propers a Andorra són els de Tolosa, Perpinyà i Montpeller.

A la reunió de la comissió mixta francoandorrana del febrer del 2017 ambdues parts van manifestar la importància de generar sinergies entre els tres sistemes educatius del país i d’afavorir la potenciació de la cultura francesa a Andorra. A més, van celebrar la cordialitat i la qualitat del treball realitzat en el marc de la comissió mixta i dels treballs preparatoris, i l’excel·lent col·laboració en matèria d’educació entre els dos països. Un darrer exemple d'aquesta col·laboració és la signatura, el novembre de l'any passat, d'un conveni de col·laboració per fomentar la formació de futurs professionals andorrans en l'àmbit de les energies renovables a nivell enginyer a la universitat de Perpinyà-Via Domitia. La comissió mixta es va reunir divendres passat.

En el marc de la transformació del model energètic d'Andorra i dels esforços engegats pel Govern per impulsar les energies renovables, es fa necessari comptar amb un teixit professional ben adaptat i format. Per aquest motiu, i tenint en compte la bona col·laboració francoandorrana en matèria energètica, s'ha volgut impulsar aquest conveni per fomentar que els futurs enginyers andorrans es puguin formar en aquesta especialitat i beneficiar-se dels coneixements de Sup'EnR.