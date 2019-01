Transferències, vial i llei del sòl, punts bàsics de Roig a Sant Julià

La proximitat de les eleccions genera moviments, molts moviments, i especialment a Sant Julià de Lòria. Una parròquia on les cuines de les formacions treuen fum i on l’escenari de llistes electorals no s’acaba de clarificar. Ahir, el candidat de Progressistes-SDP i conseller comunal, Josep Roig, reiterava la voluntat de seguir treballant en pro d’una candidatura de Laurèdia en Comú (LC), si bé, també va admetre que ha posat tres qüestions cabdals sobre la taula que haurien d’acceptar aquells que vulguin compartir projecte.



Roig va explicar a EL PERIÒDIC que els tres temes clau que considera que s’haurien de compartir a nivell programàtic són una revisió de les lleis de transferències i competències, «perquè crec que no s’ha resolt correctament», la circulació, lligada al vial que ha de millorar el trànsit dins de la parròquia i per últim la llei general d’ordenació del territori i urbanisme per tal de poder acabar amb els problemes lligats a les urbanitzacions que hi ha a la parròquia laurediana. «Si els continguts que són al programa, són compartits, no hi haurà problema», va assegurar l’encara conseller comunal.



De fet, va reiterar l’aposta de la seva formació per presentar una llista territorial sota les sigles LC. «Nosaltres no donarem suport a cap candidatura que comporti una confrontació amb Laurèdia en Comú», va afirmar, afegint que a LC «tenim pocs problemes». En aquest sentit, Roig, va insistir que «la nostra via és Laurèdia en Comú».

Treball

Josep Roig es va referir a les reunions que la formació que governa el comú lauredià ha anat celebrant les darreres setmanes i es va mostrar convençut que donaran fruits. «Penso que estem avançant i en el sentit que hem d’avançar», va manifestar.

Preguntat pel paper que hi tindrà DA no va voler valorar res més enllà d’assegurar que en les trobades que mantenen els integrants d’LC «també hi ve gent de DA».



Amb tot, aquesta setmana s’apunta que els demòcrates no semblen ser molt partidaris de repetir aquesta fórmula i preferirien presentar-se en solitari. Així i tot, en aquests moment no es descartaria del tot cap opció.



Com també és evident que des d’alguns sectors es busca donar impuls a un possible pacte entre DA i UL, si bé fonts d’aquesta darrera formació deixaven clar que no compartien la proposta de cap de les maneres. I és que en aspectes cabdals, com l’acord d’associació, els posicionaments són antagònics.