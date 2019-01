El Tricicle, cap de cartell de la Temporada de Teatre

Aquest dilluns s'ha celebrat la presentació de la 54a Temporada de teatre conjunta entre Andorra la Vella i Sant Julià de Lòria al Centre de congressos de la capital. La programació d'enguany inclou la presència d'El Tricicle com a cap de cartell, sent el públic l'encarregat de decidir quin dels gags del trio han d'estar present en la representació. Amb la funció 'Hits', el grup format per Joan Gràcia, Paco Mir i Carles Sans s'acomiaden dels escenaris després de gairebé 40 anys de carrera professional. La Temporada de teatre, que enguany focalitza de manera fidel problemes actuals de la societat, també comptarà amb les actrius Sílvia Marsó i Elisabet Casanovas.



'Alba, el jardí de les delícies' és una de les obres destacades. De l'autor Marc Artigau i dirigida per Raimon Molins, explica com són les relacions entre les persones i el món virtual. Una reflexió sobre les diferents maneres que tenim els humans de relacionar-nos i com funcionen els mecanismes de l'amor, l'amistat, la família i la fe en la societat que estem construint. 'Alba' es representarà a l'Auditori Claror de Sant Julià de Lòria, el dimecres 30 de gener a les 21.30 hores.

Una altra obra destacada és '24 horas en la vida de una mujer', dirigida per Ignacio García i amb el paper estrella de Sílvia Marsó, explica la relació de parella entre Mrs. C, una vídua amb fills grans, i un jove jugador que una nit s'arruïna al Casino de Montecarlo. Mrs. C evita el seu suïcidi i li ofereix allotjament i decideix no separar-se d'ell davant el temor que intenti suïcidar-se de nou. La cap de Cultura laurediana, Elisenda Palomares, ha descrit a Sílvia Marsó com "una dona que des de ben petita ja volia ser una gran actriu". '24 horas en la vida de una mujer' es representarà a l'Auditori Claror de Sant Julià de Lòira el dijous 21 de febrer a les 21.30 hores.

Per últim, 'Kassandra' ens fa viatjar al món de la transsexualitat, on una noia atrapada en el cos d'un home envia al públic missatges sobre la incomprensió i el dia a dia de les persones transsexuals. 'Kassandra' està representada per Elisabet Casanovas, coneguda per la popular sèrie de TV3 'Merlí'. És una obra per a majors de 16 anys i tindrà lloc a l'Auditori Claror de Sant Julià de Lòira.

Un cop més, se celebrarà el Festival Internacional de Pallasses al Teatre Comunal Andorra la Vella, un espectacle amb les millors pallasses en l'àmbit internacional, sota la mirada de la comicitat en clau femenina.

Durant la presentació també s'ha recordat la persona del fotògraf Pep Aguareles, que ha mort aquest diumenge a causa d'un infart. El cònsol menor d'Andorra la Vella, Marc Pons, ha destacat que "no és de justícia que una persona se'n vagi tan aviat" i ha afegit també que Aguareles "era una persona amb molta qualitat humana i compromès amb la fotografia i la cultura".