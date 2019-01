Un de cada cinc atestats per gossos perillosos es posa a l’eix comercial de la capital

Els atestats per gossos perillosos es van multiplicar per vuit entre el 2015, quan el Cos de Banders va obrir 10 expedients, i el 2018, quan n’hi va haver 81. El director del cos, Miquel Rossell, fa mesos que no amaga la seva preocupació al respecte i ahir la va fer palesa una vegada més en presentar el balanç del 2018. «El 95% de les actuacions es van resoldre amb sancions econòmiques», va anunciar Rossell, a la vegada que va desgranar les infraccions que cometen els propietaris de cans de races potencialment perilloses. A més, va indicar a EL PERIÒDIC que 15 de les infraccions es van produir al principal eix comercial del país, a les avingudes Meritxell i Carlemany. «És greu que els propietaris d’aquest tipus de gossos no respectin la normativa, però ho és encara més que posin en risc altres animals i a persones», va advertir Rossell.



Disminueixen les sancions a caçadors i pescadors, així com els controls efectuats

Les actuacions realitzades per la brigada cinòfila el 2018 van augmentar un 35% respecte a les de l’any anterior: 81 per les 60 que es van registrar el 2017. La tipologia de les infraccions es manté inherent: no portar lligats degudament els cans en espais públics és el desacatament més habitual, seguit dels animals que no duen ben lligat el morrió o que, directament, no el porten. El podi de conductes inapropiades el completen els propietaris que no disposen de la pòlissa d’assegurança obligatòria, que ha de cobrir un mínim de 240.000 euros de danys a tercers.

Pedagogia i insistència

«Insistim molt en les campanyes de sensibilització sobre els propietaris de gossos perquè coneguin la normativa. No obstant això, després de fer molta pedagogia i d’avisar molt vam decidir aplicar la normativa i les conseqüents sancions», va manifestar Rossell respecte a les multes que aplica el Departament d’Agricultura, el qual és el responsable d’aplicar les sancions. A més, durant el 2018 el cos va intensificar la vigilància en zones urbanes i d’esbarjos, així com en les proximitats dels centres escolars. Els resultats, però, no són els esperats. A més dels expedients incoats, els Banders van realitzar 181 intervencions més relacionades amb gossos. El director del cos va aclarir que «no tenen res a veure» amb els 81 atestats. «De fet, moltes actuacions no es van produir sobre gossos perillosos, sinó que van correspondre a altres incidents amb cans», va precisar Rossell.

Caça i pesca

Les actuacions efectuades en el sector de la caça i pesca són la cara amable. «Hi ha una major conscienciació, tot i que la presència en el terreny és notable», va evidenciar Rossell. L’any passat els agents van obrir 15 expedients a caçadors, en comparació amb els 25 del 2017, i la meitat van ser per retornar anelles fora del període establert. Tanmateix, va haver-hi tres sancions per caçar de nit sense autorització i una per capturar un exemplar de gènere diferent de la peça adjudicada. Els controls efectuats també van minvar degut, sobretot, al menor nombre de demandes de batudes administratives i els controls relacionats amb el porc senglar –pel qual es van produir 710 intervencions. Concretament, es van realitzar 438 pels 630 del 2017, una xifra que representar una caiguda del 30%.

Quant als pescadors, 9 van ser sancionats, la majoria dels quals per pescar sense llicència o sense el permís d’acotat. Els controls també es van reduir un 32%, passant a 592 respecte als 863 de l’any anterior.

Trucades a l’alça

Les trucades al telèfon 148 van créixer un 21% el 2018 fins a les 1.769. «Treballem cap a on va la societat», va puntualitzar el cap d’unitat del cos Ferran Teixidó, que va agrair la feina de la ciutadania.