DA busca el suport dels cònsols i d’independents de la Massana

La divisió d’ideologies entre els membres que conformen Ciutadans Compromesos està protagonitzant, les darreres setmanes, una allau de trucades. Demòcrates i tercera via estan movent els seus fils per aconseguir el màxim nombre de suports, mentre que els liberals massanencs ja han anunciat que la llista territorial serà en solitari, sense el PS. Segons fonts consultades, els contactes dels demòcrates a l’entorn dels independents de la Massana han augmentat les últimes setmanes en busca d’un major suport.



De moment, els càrrecs forts del comú, els dos cònsols David Baró i Raül Ferré i la consellera major Olga Molné, donarien suport a la candidatura de Xavier Espot, ja que se sentirien més còmodes amb el líder demòcrata que no pas amb el de la tercera via. La seva posició podria variar si no fos Josep Pintat la cara visible de la tercera via, sinó el massanenc i actual conseller general, Carles Naudi. Amb tot, també hi hauria un sector dels independents de la Massana adherits a CC que no veurien amb bons ulls l’acostament a DA, tenint en compte que fins ara, al comú, han estat contraposats als demòcrates. D’aquí que en les darrers setmanes les trucades s’hagin intensificat per guanyar terreny massanenc, l’única parròquia que DA no va aconseguir guanyar en els darrers comicis parroquials.

Precisament fent referència a la Massana es va expressar ahir Xavier Espot per desmentir les darrers informacions publicades al Diari segons les quals el candidat a cap de Govern dels demòcrates oferiria a Carles Naudi el Ministeri d’Afers Exterior en cas de guanyar les eleccions.



Segons l’encara ministre, la notícia és falsa i va argumentar que «ara no és el moment de pensar en eventuals configuracions d’un gabinet ministerial, crec que ni toca ni correspon a una actuació respectuosa de cara als nostres ciutadans».Tal com va explicar, la formació estaria centrada ara només en la confecció de les llistes nacional i parroquials i «qualsevol especulació que es pugui fer sobre eventuals càrrecs perquè avui no només es parla d’aquest eventual ministeri, sinó també d’alguna ambaixada, obeeix a meres especulacions». En cap cas, va afegir, «ara es tracta de parlar de configuracions de futurs governs, que potser ni tan sols encapçalaré jo».



De fet, Espot no va ser l’únic ahir en desmentir la notícia, també ho va fer Carles Naudi, tot assegurant que era «el primer sorprès» en llegir l’article.

Pactes postelectorals

També sobre un hipotètic pacte entre la tercera via i DA del qual s’ha especulat els darrers dies, fonts properes als demòcrates van recordar que el seu objectiu és revalidar la majoria absoluta, conscients que són una de les úniques forces, o la única, capaç de formar llistes electorals a totes les parròquies. En aquest sentit, i malgrat que encara hi ha temps fins que es donin per tancades les llistes, i per tant els pactes preelectorals, l’acostament entre els demòcrates i la tercera via s’estaria encarant, més aviat, en el cas que no obtinguessin aquesta majoria i necessitessin un suport per governar. Dit d’una altra manera, la idea del projecte taronja és intentar assegurar-se un suport postelectoral si els resultats no són els esperats.



Per la seva banda, només una petita part dels membres de la tercera via veurien amb bons ulls un pacte a priori amb els demòcrates, mentre que la gran majoria ha supeditat el seu suport a Pintat a no fer cap aliança amb el partit d’Espot. De fet, per a alguns, aquest hipotètic acord seria totalment «incoherent» i únicament se n’està parlant per generar tensió i veure la reacció dels votants sense que hi hagi una clara intenció de voler arribar a fer una coalició.

Divisió a Ordino pel pacte entre Liberals i Socialdemòcrates

A dia d’avui, liberals i socialdemòcrates han anunciat que faran llistes parroquials conjuntes a cinc parròquies (Andorra la Vella, Escaldes-Engordany, Canillo, Encamp i Sant Julià de Lòria). Per la seva banda, els liberals massanencs han desestimat el pacte a la seva parròquia i han anunciat que faran llista en solitari. El PS no s’ha pronunciat encara.

Així, doncs, una de les poques incògnites que queden per resoldre és Ordino. Els dos comitès segueixen amb les converses amb la voluntat d’arribar a una entesa. Amb tot, sembla que hi ha divisió d’opinions. Mentre que alguns membres volen anar per separat, altres estan a favor del pacte. Per això, de moment cap de les dues formacions s’ha volgut pronunciar sobre les negociacions.

Pel que fa a la llista territorial demòcrata, els escollits per encapçalar-la serien Antoni Fillet i Consol Naudí, malgrat no sé segur que ells n’estiguin disposats.