Els bombers reclamen per les condicions de prejubilació

Els dos sindicats del Cos de Bombers, l'ABA (Associació de Bombers d'Andorra) i A118, han presentat aquest dimarts al matí un recurs de reclamació administratiu al Govern perquè es pronunciï sobre quines són les seves condicions de prejubilació. Els sindicats defensen que no hi ha cap legislació vigent que derogui les condicions inicials establertes a les seves lleis, les quals estipulen que es poden prejubilar als 55 anys amb el 60% del sou. Tal com ha explicat el representant d'A118, Miquel Àngel Adran, la llei dels bombers del 2017 remet a la norma que parla sobre les prejubilacions dels funcionaris, la del 2014 qualificada de creació i de regulació del pla de pensions de la funció pública. Però aquesta, ha assegurat el sindicalista, tot i parlar de les condicions de la policia o d'altres cossos especials, no diu res específicament dels bombers. "No ho hem sabut trobar enlloc", ha manifestat.

Per aquest motiu, l'ABA i A118 han presentat un recurs "perquè se'ns contesti oficialment" sobre aquest buit legal. El Govern té dos mesos (prorrogables a tres) per donar resposta, i si en aquesta llei no beneficia els interessos del cos, acudiran a la justícia, ha afirmat el president de l'ABA, Joan Torra.

Torra ha afegit que en l'actualitat hi ha cinc bombers que es podrien prejubilar, ja que porten més de 25 anys al cos o els queden menys de cinc anys per jubilar-se. Però volen saber si poden, i en quines condicions salarials.

El representant de l'ABA ha lamentat que el ministre responsable del Cos de Bombers, Xavier Espot, no els defensi igual que ho ha fet el ministre Eric Jover amb els docents, que es podran jubilar als 60 anys un cop s'aprovi la seva llei. Ha alertat que "la mitjana d'edat està pujant" i se situa entorn dels 45 anys.

Torra també ha afirmat que la capacitat del Govern ha estat "nul·la" a l'hora de desplegar la llei dels bombers, ja que ja fa un any que s'haurien d'haver desenvolupat els reglaments i només se n'ha fet un, el que està causant "inseguretat jurídica". Al cos s'està regulant "a base de notes de servei", ha afegit.

En declaracions posteriors, Espot no s'ha volgut pronunciar sobre aquest recurs i sobre si tenen o no raó els sindicats. Únicament ha exposat que s'haurà d'estudiar jurídicament.