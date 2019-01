Presentat a Brussel·les l’informe de López Aguilar sobre Andorra

L’eurodiputat socialista Juan Fernando López Aguilar va presentar dilluns a la Comissió d’Exteriors del Parlament Europeu el seu «projecte d’informe» que ha de servir per fonamentar una futura recomanació de l’Eurocambra sobre l’Acord d’Associació entre la Unió Europea i Andorra, Mònaco i San Marino. Després d’aquesta presentació, ha quedat obert un període on els grups amb representació a Brussel·les poden presentar esmenes al text de López Aguilar que, amb tota probabilitat, s’aprovarà el 4 de febrer i s’elevarà a votació durant el ple del Parlament Europeu a Estrasburg l’11 de març.

Esmena liberal

Els eurodiputats del grup ALDE de la Comissió d’Exteriors van presentar una esmena per indicació de L’A, que forma part de la família liberal europea, segons va explicar el partit andorrà ahir en un comunicat.



La informació transmesa pel partit andorrà detalla que la modificació presentada per L’A pretén que s’inclogui en el text «la possibilitat d’accedir a finançament europeu» per adaptar-se a la normativa comunitària. L’esmena de Liberals d’Andorra modifica un apartat del text perquè més enllà que «Andorra, Mònaco i San Marino [...] rebin el suport adequat de la UE, per adoptar i aplicar plenament l’acord a llarg termini; inclosa la cooperació institucional més estreta amb els Estats membres més pròxims» també es contempli «la possibilitat d’accedir a finançament europeu en determinats projectes», segons van explicar els liberals del Principat.



Des de Liberals d’Andorra es justifica aquesta modificació perquè «el país vol tenir la possibilitat de beneficiar-se d’un suport financer i econòmic adequat per modificar la seva legislació nacional». En concret, la voluntat dels parlamentaris liberals és que Andorra pugui rebre suport financer per a tots els canvis que haurà d’afrontar l’administració per adaptar-se als requisits de l’acord d’associació, tal com ja van remarcar en la reunió mantinguda amb Juan Fernando López Aguilar durant la seva visita a Andorra, el passat 4 d’octubre.



Durant la seva intervenció va valorar molt positivament els avenços fets per Andorra durant els últims anys en l’homologació del seu sistema financer als estàndards europeus. L’eurodiputat també va destacar la sortida del país de la llista grisa de paradisos fiscals i la contínua col·laboració de les autoritats andorranes en aquest aspecte.



L’esmena liberal perquè Andorra pugui rebre suport econòmic per a l’adaptació de la seva administració per complir amb tot el que suposa l’acord d’associació es debatrà durant els pròxims dies en la Comissió d’Afers Exteriors del Parlament Europeu.