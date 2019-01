SDP critica que Espot prometi càrrecs abans de les eleccions

El president d’SDP, Jaume Bartumeu, va mostrar-se ahir crític amb el ministre d’Afers Socials, Justícia, Interior Xavier Espot arran de les informacions aparegudes que assenyalen que el cap de llista de DA a les properes eleccions hauria ofert el ministeri d’Afers Exteriors al conseller d’UL-ILM, Carles Naudi.



«Per molt que negui l’evidència, el pluriministre i candidat de DA està molt ocupat prometent càrrecs i prebendes amunt i avall de les parròquies del país» va manifestar Bartumeu, qui també va lamentar que Espot s’atribueixi la victòria electoral «com si els ciutadans ja haguessin votat».

En aquesta línia, l’excap de Govern va assegurar «tenir constància» que les proposicions d’Espot «no s’aturen als ministeris i ambaixades, sinó que van més enllà baixant dins de l’organigrama, fins a secretaries d’Estat i direccions». Així mateix, el progressista va revelar que els moviments del dirigent demòcrata també han arribat al grup d’opinió Virtus Unita.

D’altra banda, Bartumeu va negar haver rebut cap proposta de Liberals. «S’ens havia dit que al Víctor Naudi se li diria alguna cosa durant els dos llargs dies de Consell General i no se li va dir res. Se’ns havia fet arribar també per via telefònica que el secretari de Liberals em telefonaria i no m’ha telefonat. No tenim notícies. Si algú vol parlar amb nosaltres ja sap que estem oberts a parlar amb tothom», va concloure el líder progressista.

Llei de funció pública

D’altra banda, el candidat d’SDP per als següents comicis, Josep Roig, va reiterar en expressar el seu rebuig a la Llei de Funció Pública, aprovada dijous passat al Consell General per DA sense el suport de cap grup de l’oposició. «La nostra formació s’oposa de manera frontal a una reforma impulsada amb calçador en el tram final de legislatura. Sota el nom de reforma s’ha encobert una retallada de drets». Amb tot, Roig va recordar que en funció dels resultats que es desprenguin de les urnes el proper 7 d’abril «aturaren una llei que se li preveu un breu recorregut».

L’actual conseller comunal a Sant Julià va fer referència a les paraules de l’excap de Govern Òscar Ribas –pronunciades abans d’ahir durant el vintè aniversari de la Fundació Julià Reig– per reprovar la gestió política a l’Administració. «Si per podrir hem d’entendre deteriorar o fer malbé alguna cosa em sembla obvi, per analogia, que el Govern de DA ens deixa un sector públic francament podrit» va declarar Roig, qui també va considerar que «hi ha una fractura preocupant entre els treballadors públics i els responsables governamentals».



Davant «l’acarnissament dels drets laborals dels treballadors», Roig va proposar la «recerca de consensos «mitjançant la recuperació de l’esperit de les taules de treball del 2010, on hi van assistir sindicats i tots els partits polítics amb l’excepció de Coalició Reformista. Per construir «un model sostenible que restitueixi el sector públic», el cap de llista de SDP és partidari de passar d’una «Administració reactiva» a una de «proactiva», la reducció de «despeses ineficients i injustificades» i la delimitació dels càrrecs de confiança «que puguin suposar una ingerència d’interessos partidistes».