Vila acaba en desena posició als 5km del Mundial júnior

Carola Vila va disputar ahir la primera del Campionat del Món júnior i sub-23, els 5 kilòmetres, on va aconseguir la 10a posició. Vila va aconseguir aquest resultat amb unes condicions bastant complicades com són les baixes temperatures.

El seu temps va ser de 13.34,1, a 43,5 de la vencedora, la sueca Frida Karlsson,que va marcar un crono de 12.50,6. Segona va ser la noruega Helene Fossesholm, a 11,1, i tercera, la finesa Anita Korva, a 19,8.

«Hem sortit una mica lents, i al primer interval m’han dit que passava tretzena», destacava i afegia que «a partir de la primera pujada ja ens hem activat i ja m’han començat a dir millors posicions i ja he pogut aguantar molt fort fins al final, ens ha sortit una molt bona carrera». «No he passat molt fred, per les condicions que hi ha, encara l’he pogut suportar prou bé», assegurava l’andorrana.