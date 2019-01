Cap de setmana de gran afluència a tots els dominis esquiables

Milers de persones han omplert els dominis esquiables del Principat durant aquest cap de setmana, en què totes les estacions han pogut funcionar al 100% o pràcticament. Si bé el dissabte van registrar-se més de 30.000 esquiadors, la xifra d’ahir va ser una mica inferior per la previsió de mal temps a partir del migdia, en què el temporal de neu i vent va començar a arribar a les cotes més altes.

Pel que fa a Vallnord Ordino Arcalís, va registrar al voltant de 6.000 usuaris entre dissabte i diumenge. El primer dia va rebre uns 3.300 esquiadors i, com que va acollir la segona prova de la Copa del Món d’esquí de muntanya, la suma dels participants, organitzadors i públic assistent va fer ascendir la xifra fins pràcticament els 4.000. Ahir, en canvi, només unes 2.000 persones van animar-se a pujar a l’estació perquè hi havia previsió de mal temps. De tota manera, el camp de neu tenia el 100% de les seves instal·lacions en funcionament, a excepció d’un remuntador d’accés a una zona de freeride que encara no estava estabilitzada.

Les proves del Trofeu Borrufa podrien patir alguna modificació malgrat que l’estació treballa per garantir-les

Malgrat el temporal que ahir a la tarda ja afectava el domini esquiable, des de l’estació ja van indicar que estarien treballant tota la nit per poder obrir amb total normalitat avui i assegurar la celebració de les proves del Trofeu Borrufa que hi ha previstes, tot i que no van descartar alguna possible modificació en el recorregut.

Vallnord Pal Arinsal també va complir amb els objectius d’obertura del 100% de les instal·lacions i va fer una valoració molt satisfactòria del cap de setmana. A falta de tancar les xifres d’ahir, ja va avançar que el dissabte va rebre més de 7.500 esquiadors. L’única alteració pel temporal d’ahir va ser el tancament de la part alta del sector d’Arinsal mitja hora abans del previst. Grandvalira, que va poder obrir 190 dels 210 quilòmetres esquiables, va superar les 20.000 persones durant el dissabte mentre que ahir l’afluència va ser inferior. Des de l’estació, van explicar que les reserves directes a través del web van funcionar molt bé perquè la gent tenia ganes de neu.

Dificultats en la mobilitat

Ahir a primera hora de la tarda, ja era obligatori circular amb equipaments especials a la CG-2 a partir de Canillo, a la CG-3 a partir de la Cortinada, a la CG-4 a partir de Pal i a la RN-22 per accedir a França. Unes restriccions que es van anar ampliant a mesura que avançava la tarda i la nevada es feia extensible a totes les cotes i que van portar a tancar el Port d’Envalira. A més, el trànsit va complicar-se a la sortida del Principat per la frontera hispanoandorra, on van produir-se cues de fins a nou quilòmetres en algun moment.

Una menor evacuada a l’Hospital de Sant Pau

L’Hospital Nostra Senyora de Meritxell ahir va informar del trasllat d’una menor que hauria patit un accident d’esquí a l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona, que es va efectuar durant el matí de diumenge. Tot i així, des del centre hospitalari no van donar detalls sobre les lesions patides, l’estat de la pacient ni els motius del trasllat. Les estacions d’esquí no tenen constància de cap accident de rellevància durant el cap de setmana en cap dels seus dominis esquiables.