Tolerància zero amb els vehicles que no portin equipaments especials

El cap d'àrea de Mobilitat, Jaume Bonell, ha comunicat, en una compareixença extraordinària, que “a partir d'aquest dilluns mateix i fins a final de temporada, la policia i el serveis de circulació comunals intensificaran i enduriran els controls i es sancionarà a tots els vehicles que no vagin equipats i si s'escau s'immobilitzaran”. Així de taxatiu s'ha expressat Bonell, que ha insistit que “no se'n passarà ni una i hi haurà tolerància zero”, vistes les problemàtiques i els moments excepcionals que s'estan vivint "s'ha d'actuar amb contundència”. Segons marquen les previsions meteorològiques, la neu serà present a tot el Principat durant tota la setmana deixant gruixos de 25 cm a la capital i cotes baixes i de 50 a cotes altes, “suficients com per comportar alteracions en el trànsit”.



Per tal de fer complir la “tolerància zero”, Bonell ha explicat que actualment hi ha catorze patrulles de la policia desplegades pel país per dur a terme els controls. Cal recordar que la multa per aquells turismes que no duguin equipaments especials és de 180 euros i de 500 pels vehicles industrials. Quan al risc d'allaus es manté de 4 sobre 5 i es realitzaran tirs preventius als punts més sensibles del país propensos a les allaus: Soldeu, Arcalís i Comallemple. L'accés a França es manté obert actualment però és possible que al llarg del dia s'hagi de tancar a causa de la neu i el fort vent que es preveu per aquest dilluns al migdia. El que sí que està tancat és el Port d'Envalira.



L'esquí escolar també s'ha suspès aquest dilluns i a partir d'aquest dimarts Bonell ha apuntat que “s'haurà d'anar valorant dia a dia”; tot i això ha recordat que “la neu no pot aturar l'economia del país i s'ha de viure amb tota normalitat, no ha de ser la notícia del dia”. Pel que fa a les estacions d'esquí, Arcalís s'ha vist obligada a tancar l'estació aquest dilluns al migdia. Segons ha informat el camp de neu, “les inclemències del vent impossibiliten l'obertura de cap instal·lació”. A conseqüència del temps, també s'ha hagut de cancel·lar la primera jornada del Trofeu Borrufa. A Grandvalira, i també a causa del vent, ha quedat tancat l'accés pel Funicamp.



Finalment, Bonell ha volgut contestar a aquells que acusen al servei del COEX perquè no passen les màquines llevaneus. “Les màquines no poden passar quan hi ha retenció i tenim la xarxa saturada, demanem a la ciutadania que col·labori”. Per això ha demanat que no es faci cas omís a les recomanacions i les ha repetit: anticipar-se, estar atent a les informacions que es difonguin des de les institucions, no agafar el cotxe si no és estrictament necessari i estar atents als vianants.