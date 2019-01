Objectiu: Champs-Elysées

L’Associació de Comerciants de l’Avinguda Meritxell, la de Carlemany i Travesseres, la de Fener Boulevard, els comuns d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany i la Cambra de Comerç formen des d’ahir l’Associació de Comerciants de l’Eix Central, un comitè de gestió publicoprivat que pretén unir les diferents agrupacions sota un mateix paraigua: The Shopping Mile. Segons va explicar el ministre de Turisme, Francesc Camp, es tracta d’una «agrupació visual» que busca «homogeneïtzar» la imatge dels comerços de l’Eix Central i formar part del top of mind dels turistes de compres d’arreu del món. El mateix ministre va admetre que es tracta d’un repte «difícil d’assolir», però que «aconseguirem amb els anys», l’objectiu del qual és arribar estar «a l’altura dels Champs-Elysées parisencs o el Passeig de Gràcia de Barcelona». L’eslògan escollit, The Shopping Mile, va detallar Camp, s’ha triat en anglès per ser aquest «l’idioma universal», que facilita convertir-se en una «marca internacional».

Objectius

La presidenta del nou Eix Central, Sònia Yebra, va detallar que els objectius d’aquesta «associació d’associacions» passen per assolir l’organització d’esdeveniments en les dues parròquies, la coordinació de l’espai urbà, la creació d’una imatge conjunta i el posicionament defintiu com a eix comercial de referència o com a punt d’acollida dels turistes que visiten el país. Actualment, el projecte compta amb «uns 150» socis, tots ells membres d’alguna de les tres formacions. Yebra, però, va destacar la importància d’ampliar la xifra i aconseguir que «tots» els comerciants de l’Eix Central acabin formant-ne part.



Meritxell, Vivand i Fener Boulevard componen el 55% de l’Eix Central, el Comú d’Andorra la Vella el 20%, el Comú d’Escaldes-Engordany el 20% i la Cambra de Comerç el 5%.

Satisfacció comunal

La cònsol major de la capital, Conxita Marsol, va recordar que una de les prioritats del seu mandat va ser peatonalitzar l’avinguda Meritxell, «sempre amb l’acord dels comerciants afectats». Després d’assolir la fita, gràcies a les obres d’embelliment d’aquest estiu, els esforços del comú s’han centrat a donar suport als botiguers de la zona creant aquest nou paraigua. «El comerç necessita que tots li donem suport, perquè és el motor econòmic del país, i millorar l’experiència de compres passa per aquest Eix Central d’alt nivell», va considerar Marsol.



Per a la cònsol escaldenca, Trini Marín, la nova agrupació és fruit de la «unió» i «entesa» per uns objectius comuns, com la millora «de la cohesió social i econòmica» d’Andorra. A més, va encoratjar els comerciants a seguir treballant, prometent-los més ajudes des de l’Administració.

Inauguració oficial

La inauguració oficial de la nova associació es farà, «si la neu ho permet», el dia 2 de febrer. Serà a través d’una exposició que es podrà visitar al llarg dels tres carrers i que commemorà els 90 anys de Mickey Mouse amb diverses figures del mític personatge de Disney. En la seva base, hi apareixerà el nou esglògan perquè tant turistes com residents es familiaritzin amb la nova imatge. «Aquesta serà la cirereta del pastís i el tret de sortida a tota la feina que encara queda per fer», va avisar Camp.