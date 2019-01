La selecció marxa a Minsk en el seu millor moment

La selecció de futbol sala viatja avui al Pre-Mundial de Bielorússia on l’equip de Xavi de la Rosa s’enfrontarà als amfitrions, a Noruega i a Kosovo en un moment en el qual el futbol sala nacional gaudeix del seu millor moment.

Sense massa temps per pair el bon Pre-Europeu de la Selecció de Futbol Sala sub-19, arriba el moment del Pre-Mundial de l’absoluta, amb una oportunitat per brillar. Seran equips molt exigents que obligaran als tricolors a treure el millor de si mateixos, tot i que es classificaran els dos primers de grup. En aquesta fase, debuten Aleix Giménez, Marc Massana, Oriol Rodríguez, Brayan Pinto i Marc Ibáñez.

En aquest sentit, De la Rosa va explicar que «sabem del que és capaç Bielorússia, un equip que ha lluitat contra seleccions com les d’Espanya o Itàlia». Per altra banda, va assegurar que «Kosovo té un nivell semblant, potser un pas per sota» i que «Noruega és la que està més a prop, encara que sabem que tenen un gran nivell».

Així mateix, Pere Babot, el segon seleccionador, va remarcar que «no deixa de ser una altra oportunitat per aprendre i competir». «Ens fa il·lusió arribar al tercer partit amb alguna opció», sentenciava.