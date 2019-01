El MoraBanc assegura que no va detectar crits racistes

Després de la denúncia feta a Twitter per part d’un aficionat de l’UCAM Múrcia sobre la proliferació de crits racistes per un sector de la graderia local contra Moussa Diagne, el MoraBanc Andorra va assegurar ahir en un comunicat que «cap dels membres de l’equip va detectar comportaments racistes dels aficionats locals» i que «en cas d’haver-los escoltat ho haguéssim posat en coneixement dels àrbitres».

Així mateix, el club va manifestar que «en cap cas tolerarà mai cap acció d’aquest tipus» i que «no jugarem ni un segon en una instal·lació en què hi hagi comportaments racistes». «Si es dona el cas i no se’ns dona una solució, ens negarem a reprendre el joc», reiteraven i insistien en el fet que «no vam escoltar res». «L’UCAM Múrcia, com sempre, ens va tractar molt bé», asseguraven. «La lluita contra el racisme es fa dia a dia procurant aplicar la normalitat, la igualtat, el respecte i l’amor per totes les persones», sentenciaven.

Finalment, Rafa Luz, també va mostrar el seu rebuig al racisme i va publicar una foto amb Diagne amb el lema «Digues no al racisme».