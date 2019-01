Creix el nombre de casos de grip

Arriba el fred més intens i, de manera immediata, la grip. Així, el mes de gener ha arrencat amb un increment del nombre de casos de la malaltia notificats, amb taxes que estan per sobre del que es considera llindar epidèmic.



Així, la primera setmana de l’any la taxa d’incidència es va situar en 35,30 casos per cada 100.000 habitants, mentre que la del 7 de gener va ser de 71,94 casos i la setmana següent, és a dir, la tercera de mes, n’hi va haver 61,84 , tot i que en aquest cas cal destacar que les xifres podrien ser fins i tot superiors, tal com concreten des del ministeri de Salut, arran de problemes informàtics que van dificultar la declaració. Cal recordar que el llindar epidèmic es considera a Andorra en 13,05 casos per 100.000 habitants i així, si bé no s’ha arribat encara al nivell d’intensitat mitjà, des del ministeri destaquen l’increment respecte a les setmanes anteriors, i a més, s’estima que els casos aniran en augment les properes setmanes.



Cal destacar, respecte de les dades de la temporada passada, que de moment les xifres de l’impacte de la grip són inferiors. Així, la incidència la primera setmana del mes de gener de l’any passat era de 142 casos per cada 100.000 habitants; la segona de 171,4 i la tercera, de 134,3.