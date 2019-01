Andorra s’estrena al Trofeu Borrufa amb una medalla

Després d’haver cancel·lat la primera jornada del Trofeu Borrufa per causes meteorològiques, ahir es van disputar tots els eslàloms i, en el sub-14 femení, l’andorrana Aina Martí va aconseguir emportar-se la medalla de bronze. Ho va fer en una cursa en la qual la victòria ha estat per a la belga Naya Van Puyvelde, amb un temps d’1.35,59. La seva victòria va ser clara, amb un avantatge d’1,60 respecte a la segona classificada, l’hongaresa Blanka Kovacs, i de 3,80 respecte a l’andorrana Martí, que va fer un crono d’1.39,39. Per la seva part, la també andorrana Paula Mortés va ser 11a.

Per altra banda, en l’eslàlom masculí U14, la victòria ha estat per al britànic Luca Carrick-Smith. L’espanyol Lluc De Castellarnau va ser segon i el britànic George Black, tercer. Els andorrans Pirmin Estruga, Alvar Calvo i Nicolás Piccino no van poder finalitzar la prova.

En l’eslàlom sub-16 masculí, el triomf va ser per a l’italià Leonardo Rigamonti. El britànic Elliott Bennett va acabar segon i el seu compatriota Ted Slade, tercer. El millor andorrà va ser Aritz Álvarez, que va acabar 12è, mentre que Aleix Rodríguez va ser 15è i Joel Fonseca, 24è. Iu Escabrós, Marc Fernández i Lluís Torres no van poder acabar.

Pel que fa a l’eslàlom sub-16 femení, la israeliana Noa Szollos es va proclamar campiona. La britànica Sophie Foster va ser segona i la belga Fien Bourbon, tercera. Inua Estruga va ser la millor andorrana, aconseguint la 15a posició. Nadia Bernat, Jordina Caminal, Iria Medina, Clàudia Garcia i Daniel·la Chato no van poder acabar la prova.



Esteve, quart a Folgaria

Per altra banda ahir es va disputar el segon gegant FIS a Folgaria, on Àxel Esteve va finalitzar quart. Així mateix, Cande Moreno no va poder finalitzar els dos gegants de Copa d’Europa que se celebraven a l’estació de Les Diablerets de Suïssa. En les dues proves de Copa d’Europa de descens, de Chamonix, Marc Oliveras va ser 39è i 32è mentre que Matías Vargas va ser 66è i 42è. H