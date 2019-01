Un 41% més de visitants a Santa Coloma

Un 41% més de visitants van passar per l’església de Santa Coloma durant el 2018, respecte de l’any anterior. En total, 5.236 persones van passar per aquest emplaçament romànic, mentre que el 2017 ho van fer 3.706. Les xifres són especialment positives si tenim en compte que durant els mesos d’estiu l’església va estar tancada per enllestir el muntatge del mapping. De fet, la molt bona rebuda del videomapatge que reprodueix el procés de creació de les pintures romàniques originals, va ser sens dubte un dels motius per a aquest creixement destacat de visitants.

El videomapatge és només una de les baules del projecte museístic de Santa Coloma, que es completarà amb l’obertura de l’Espai Columba, encara per determinar. Aquest, acollirà les pintures originals del Mestre de Santa Coloma, que ara reposen al magatzem de Patrimoni a Aixovall, després que el Govern va recomprar-les a un particular el 2007. Des d’aleshores només s’han vist en públic en una ocasió. Les previsions d’obertura de l’Espai Columba s’han anat ajornant però actualment ja s’ha arribat a l’última fase d’adequació de l’edifici que inclou el trasllat de les pintures.

Només després serà possible tancar un dels murs del museu. Segons va explicar la ministra de Cultura a EL PERIÒDIC, la sensibilitat tèrmica dels frescos exigeix que el trasllat s’hagi de fer quan les temperatures voltin els 20ºC, la mateixa a la qual es conserven. Aquesta dada obligaria a esperar a la primavera però algunes fonts indiquen que el Govern voldria inaugurar l’espai abans de les eleccions.