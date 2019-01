Persisteix l'avaria de telefonia a la Seu

Una avaria de telefonia afecta des d'aquest dimecres la Seu d'Urgell i persisteix avui dijous a la tarda, segons han fet saber a RàdioSeu clients afectats per la situació. La problemàtica es concentra en l'accés al telèfon i a internet mitjançant ADSL i afecta, com a mínim, els usuaris de les companyies Orange i Jazztel.

Entre d'altres problemes, els clients han expressat que la incidència ja va començar en alguns casos dimecres a les 9 del matí i que en molts casos encara no han recuperat el servei. El tall ha afectat habitants de diferents àrees de la ciutat, entre les quals han esmentat l'avinguda de Guillem Graell, la plaça del Camp del Codina o bé els carrers de la part oest del nucli urbà.

Alguns usuaris, alhora, s'han queixat de manca d'informació per part de les companyies sobre l'evolució de l'avaria, les causes o bé quan es preveu que estigui solucionada, i expliquen que des de les operadores se'ls adreça a telèfons d'informació en els quals no se'ls dóna respostes prou concretes.