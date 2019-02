Els hotelers celebren l’ampliació del termini d’obres dels pisos turístics

El Consell de Ministres va aprovar aquesta setmana concedir més temps als apartaments d’ús turístic que requereixin obres de millora per tal d’adaptar-se als requisits del Reglament de funcionament. El ministre Portaveu, Jordi Cinca, va explicar que la mesura s’ha pres després de constatar que hi ha habitatges que requereixen allargar el període fixat, ja que aquest tipus d’intervencions s’han de «combinar amb les èpoques de temporada alta» i, en alguns casos, suposen «inversions econòmiques importants».



La presidenta de la Unió Hotelera (UHA), Sarah-Jane Giménez, va considerar que, malgrat que la mesura no els afecta directament, «tot el que sigui allargar tempos demostra comprensió i flexibilitat per part del Govern» en relació a totes les complicacions que comporta el nou reglament. A més, des del seu punt de vista, amb aquesta mesura, els habitatges turístics «compleixen la mateixa llei i els mateixos requisits» que els hotels i, per tant, s’han tornat una competència «lleial».



En la mateixa línia, la presidenta d’Autèntics Hotels d’Andorra (AHA), Cristina Canut va creure que «sempre és bo» que el Ministeri de Turisme «ens escolti» i que si ara els apartaments d’ús turístic necessiten més temps, se’ls hi doni, ja que «potser en una altra ocasió som nosaltres els que ho sol·licitem». A més, la presidenta va recordar que si bé el sector hoteler «ja fa anys» que s’adapta a les diferents normatives, «els apartaments han passat de res a tot» en el període d’un any.



Entrades pel circ

Fa un parell de setmanes, Canut també va informar que Andorra Turisme havia plantejat un nou sistema d’adquisició d’entrades pel Cirque du Soleil a través de la reserva anticipada online, només disponibles pels hotelers del país. Segons va pronosticar, aquest nou sistema «ens ajudarà a fomentar la venda», ja que es podran fer reserves d’última hora, cosa que fins ara no era possible. Giménez va estar-hi d’acord i va afegir que, sobretot, «s’afavorirà els espectadors».