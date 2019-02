Mortés exigeix la desviació de la Massana al programa de DA

Les retencions al centre de la Massana a primera hora del matí són habituals i la prova pilot que ha impulsat Mobilitat per mirar de millorar la circulació durant dos dies no ha acabat de convèncer a ningú. De fet, tant a la Massana com a Ordino coincideixen que la solució seria la desviació. Un projecte previst al Pla d’infraestructures viàries però que fins ara no ha estat una prioritat. A parer del cònsol ordinenc, Josep Àngel Mortés, aquesta situació ha de canviar i exigeix que el projecte formi part del programa electoral de DA per a les properes eleccions.



En referència a la prova pilot, Mortés va assegurar que «ha evidenciat un cop més que necessitem com més ràpidament millor la desviació», per la qual cosa va avançar que «serà un dels punts importants que hi haurà dins el programa de DA». De fet, va donar per fet que hi serà. «Hi ha de ser perquè és la segona prioritat que hem marcat sempre» després del desviament de Sant Julià de Lòria. «Després ja veurem de quina forma es desenvolupa i els terminis, però s’ha d’acabar fent i com més aviat millor», va reiterar, afegint que «des d’Ordino es faran els màxims esforços perquè això sigui així», ja que «ningú discuteix que és una prioritat».



El cònsol de la Massana, David Baró, va reconèixer que «la desviació ho pot solucionar» [els problemes de retencions], però va recordar que el principal escull és el pressupost. «Són més de 40 milions d’euros i hem de veure si es pot assumir en el pressupost», va indicar. Amb tot, si s’ha fet un pas, és en el fet que ja ningú dubta del projecte. «Ja no hi ha debat sobre la desviació. En un cert moment hi va ser, però és una necessitat», va admetre. Des del seu punt de vista, a més, no comportaria cap perjudici pel comerç, «sinó que beneficiaria el temps de desplaçament dins del país».

Sense millores

Baró, preguntat per la valoració sobre la prova pilot dels darrers dos dies, va ser clar: «la nostra percepció és que no ha millorat», si bé, com Mortés, van recordar que les dades recollides s’analitzaran a la taula de Mobilitat i es prendrà una decisió.

En el cas d’Encamp, ahir es van repetir les queixes a les xarxes socials, on molts usuaris van mostrar la indignació per unes retencions a l’interior del poble que fins ara asseguren que no havien patit.