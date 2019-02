Cicland planteja reduir les tarifes per augmentar els abonats

Durant els seus primers set mesos de vida el servei públic de bicicletes elèctriques Cicland ha aconseguit captar un total de 107 d’usuaris que s’han abonat per a pedalejar entre les muntanyes del Principat.

«Estem complint amb els residents (97 abonats) però ens falta tenir més turistes (10 abonats)» assegura el gerent de Cicland Erik Fraissinet. «Vam començar tard i hem perdut el gruix dels clients» manifesta Fraissinet a l’hora d’atribuir la falta de penetració en el mercat dels turistes. I és que Cicland va estrenar-se el passat mes de juliol amb «dos mesos de prova» i fins al setembre no va entrar en funcionament amb tarifes d’abonament.

Unes tarifes que «potser no estan tan bé i hem d’adaptar-les en condicions més avantatjoses» segons va reconèixer el seu gerent a l’hora de fer balanç de les xifres d’abonats. De la mateixa manera, Cicland també està valorant la possibiliat de reduïr l’import de les fiances. En aquest sentit, la subscripció anual compta amb 66 abonats, la subscripció de petit ús disposa de 15 abonats i la subscripció d’ús puntal en té 24 abonats.

En relació amb l’afluència de mobilitat, les nou estacions d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany són les més utilitzades per agafar i deixar bicicletes, seguit de la parada a Sant Julià de Lòria. Amb tot, Fraissinet també destaca que els trajectes interns parroquials entre La Massana i Ordino «són molt actius». D’altra banda, a Encamp i Canillo els serveis de Cicland no han assolit gaire èxit.

Tenint en compte l’orografia del país, una de les millores que contemplen des de Cicland és fer alguns canvis al software del motor que permetin «donar més empentes en pujades abruptes». Així mateix, Fraissinet espera que a partir de febrer es puguin resoldre els problemes que han patit amb «bicicletes que es bloquejaven» i amb «algunes llums foses».

Malgrat aquests contratemps, el gerent es mostra agraït a la fidelitat dels usuaris i posa com a exemple que «fins i tot amb les nevades de la darrera setmana hi ha hagut gent que ha agafat la bicicleta».

Competència amb el patinet elèctric

«Ens està fent una mica de mal» admet Fraissinet respecte a la irrupció del patinet elèctric, cada cop més present a Andorra. Tot i això, recorda que el patinet elèctric és d’ús personal i que l’aposta de Cicland és «col·laborativa».

Quant a les restriccions d’alguns comuns de circulació tant de bicicletes com de patinets en els eixos principals, Cicland considera que aquesta mesura no els afecta perquè «la gent quan agafa la bici vol anar a ràpid i va per la calçada per no trobar l’aglomeració de gent del carrer».