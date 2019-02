Pacte entre l’Andorra de Piqué i la selecció per formar jugadors

L’FC Andorra té la voluntat de col·laborar «al màxim» amb la selecció nacional i amb el país. Per aquest motiu, el projecte de Gerard Piqué no deixarà de banda als andorrans, tal com podria haver semblat en un primer moment i, ara per ara, els nacionals formen la meitat de la plantilla, un fet que, segons el club, es vol mantenir sempre que sigui possible.

En aquest context, Gabri García, entrenador de l’FC Andorra, va explicar a EL PERIÒDIC que «com més professionals siguem i com més jugadors puguem aportar a la selecció, millor» perquè «serà bo pel país». Així va manifestar que «estem entusiasmats amb col·laborar amb la selecció i la federació».

D’aquesta manera, va desvetllar contactes amb la Federació Andorrana de Futbol i una reunió amb el seleccionador Koldo Álvarez de Eulate, un vell conegut de l’entrenador, i amb Eloy Casals, el seleccionador sub-17. En aquesta línia, l’objectiu de l’entitat tricolor és aportar jugadors al combinat nacional més jove mentre que també hi ha la voluntat que aquests puguin entrenar amb el club.

Així mateix, l’objectiu, a llarg termini, és que el projecte de Piqué compti amb una base potent però sempre, col·laborant al màxim amb la federació nacional. Malgrat això, ara per ara, el focus de l’FC Andorra és el primer equip i l’ascens a la Tercera Divisió espanyola, però el que és segur és que el projecte del futbol base, que estarà dirigit per Fede Bessone, «serà una de les potes del nostre projecte», assegurava Gabri. Per altra banda Bessone, format a La Masia, va assegurar quan va fitxar pel club que «és un projecte va més enllà del futbol».

Per tant, el club no estarà limitat a un conjunt que estigui competint en una de les divisions més altes d’Espanya com la categoria de plata, l’objectiu establert, sinó que tindrà també una base molt potent, un fet molt important per a l’entitat però que encara no està concretat.

Per un altre costat, pel que fa als jugadors internacionals, Gabri va manifestar que «volem que els jugadors que estan a la selecció continuïn el seu programa» perquè «no volem canviar res del que la federació considera que és bo pels jugadors i pel seu creixement». «Els andorrans són i seguiran sent la base de l’equip», sentenciava. «Són d’aquí i fa anys que són al club i m’agrada que una part de l’equip i de l’staff siguin del país, és interessant», reiterava i asseguurava que «no sé si podem parlar d’acord, jo no ho diria així, però estem molt oberts a poder col·laborar al màxim amb tot el que representa la selecció pel país i pel futbol base». Així mateix, cal recordar que la Federació andorrana, en cap moment s’ha volgut manifestar sobre l’adquisició de l’Andorra per part de Piqué ni tampoc ha volgut valorar que implicarà de cara a totes les seleccions nacionals.