Comença l’any futbolístic al Principat amb un derbi

Si el temps ho permet, demà es disputarà la 13a jornada de la Lliga Multisegur Assegurances en la qual l’FC Santa Coloma i la UE Santa Coloma es veuran les cares. És un duel marcat en vermell al calendari per a tots dos equips. Els groc i negres volen un triomf per intentar tornar a apropar-se a la meitat alta de la classificació mentre que el VallBanc és a dos punts del lideratge i buscarà la victòria per intentar, com a mínim, no perdre terreny.

Així mateix, la UE Sant Julià jugarà contra el nou FC Lusitans, que busquen la permanència després del desastre econòmic que ha patit l’entitat. Els lauredians, en canvi, volen seguir amb la seva imbatibilitat.

Per altra banda, l’FC Ordino i la UE Engordany buscaran la victòria, els primers per intentar fugir de la zona baixa de la classificació i els segons, per retallar posicions amb el líder.

Finalment, l’Inter d’Escaldes es batrà contra l’FC Encamp, un conjunt que intentarà guanyar per poder somiar, fet quasi improbable, amb la permanència.