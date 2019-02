L’APDA recorda els drets dels usuaris en les enquestes

L’Agència Andorrana de Protecció de Dades (APDA) ha fet públic un seguit de recomanacions arran de l’enquesta telefònica que s’està fent a ciutadans del país per saber, entre d’altres, la seva intenció de vot i el seu posicionament en temes com l’avortament o l’acord d’associació amb Europa. L’APDA recorda a les persones que rebin la trucada per part d’aquests operadors espanyols (truquen de números de Madrid i de Las Palmas) que tenen el dret a reclamar qui és l’autor de la trucada, que té l’obligació d’identificar-se i ha d’informar sobre qui és el responsable del sondeig. Respecte a l’enquesta, encara no ha transcendit qui hi ha al darrere i els grups polítics del país neguen haver-la sol·licitat.

L’APDA també exposa que el ciutadà pot demanar al teleoperador com i d’on s’ha aconseguit el seu número de telèfon. També pot exigir a l’enquestador que no torni a trucar en cas que no es vulgui respondre a les preguntes, a més d’exigir que es cancel·li el seu número de la base de dades. A més, si veu vulnerat aquests drets, indica l’APDA, es pot denunciar perquè es pugui obrir un procediment administratiu, el qual pot acabar amb sancions.

Tots aquests drets estan recollits a la normativa andorrana de protecció de dades, una llei que deixa clar que les opinions polítiques d’una persona «són dades sensibles» i «mereixen d’un nivell de protecció superior».

La mateixa agència, entitat encapçalada per Joan Crespo, ha rebut consultes per part de persones que han estat enquestades per aquests operadors forans, en relació a la confidencialitat de les seves dades. Alerta que responent les preguntes aquestes empreses «poden configurar perfils». Per tot plegat, l’APDA ha iniciat una «fase prèvia d’investigació» per saber qui hi ha darrere el sondeig.

Rebuig a les xarxes socials

L’agència ha comunicat aquest consells i indicacions després que ciutadans plasmessin la seva sorpresa, preocupació i rebuig a les xarxes socials. A més de l’exposició de dades sensibles, els usuaris preguntaven d’on havien aconseguit els seus números de telèfon personals, i lamentaven que no s’adrecessin a ells en català i que els pengessin quan preguntaven sobre el perquè de l’enquesta o el seu origen. «M’acaben de telefonar des de Madrid per preguntar-me sobre política andorrana, en castellà per descomptat, i amb molt mala educació quan he posat en dubte la coherència de tot plegat», va indicar la presidenta d’Acció Feminista, Antònia Escoda, a Twitter.

Un altre usuari, @AlfonsMiralles, va detallar «vaig demanar qui havia encarregat l’enquesta, i si complia la llei de protecció de dades d’Andorra. L’operadora no sabia qui era el client, i només complien el reglament espanyol. Tot i recordar-me que eren respostes anònimes em van trucar al mòbil, que d’anònim res». Per la seva banda, @gerard_jove es va dirigir, sense obtenir resposta, al compte de Govern a Twitter. «M’acaben de trucar des de Madrid per a fer-me una enquesta per saber la meva opinió política a Andorra. Els hi he demanat que l’enquesta fos en català i m’han dit que no podia ser. M’ho explica algú?», es preguntava. De moment, desenes de persones han rebut trucades, però ningú sap quin és l’origen del sondeig.