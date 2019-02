L’FC Andorra s’estrenarà dissabte a Encamp

Per altra banda, La Seu d’Urgell FC, de Tercera Catalana, va anunciar ahir el fitxatge de l’extricolor Josep Hans Balletbó.

L’FC Andorra s’estrenarà, finalment, aquest dissabte a les 16 hores al Camp d’Esports del Prada de Moles, la instal·lació escollida pel club, tal com ja va avançar aquest mitjà. En aquest sentit, el club ha demanat permís a la Federació Catalana de Futbol i ara només cal l’acceptació per part seu rival, la UE Sant Ildefons, un fet que, segons ha pogut saber EL PERIÒDIC, es produirà durant el dia d’avui.

